Canosa: Tra storia e celebrazioni il 30° Anniversario dell'Associazione Arma Aeronautica

Passeranno agli annali le celebrazioni dell', intitolata alla memoria delche si sono svolte nei giornialla presenza delle autorità civili, militari e religiose e di una delegazione americana composta dai parenti del militare dello statunitenseche nel marzo del 1945, prestava servizio presso l'aeroporto di Pantanella. Emozioni tra storia, anniversari e affetti legati al periodo 1943-1945, relativo alla costruzione di un aeroporto da parte degli americani e agli eventi bellici successi in quei luoghi. """L'aeroporto di Pantanella – ha dichiarato tra l'altro, la dottoressaintervenuta alle celebrazioni - era uno degli aeroporti più grandi del Foggia airfield complex, una rete di oltre 30 aeroporti costruiti nel corso della Seconda Guerra Mondiale dagli Alleati nel nord della Puglia. Progettato per accogliere bombardieri pesanti, diventa sede di due gruppi di bombardieri: il 464° e del 465°. L'aeroporto è operativo dal febbraio del 1944 e completato nel marzo dello stesso anno; era dotato di due piste lunghe realizzate in PSP (Pierced Steel Planking) e di una rete interna ed esterna di vie di rullaggio. Le ricerche su Pantanella - continua l'archeologasono iniziate nella primavera del 2022 per il corso di Archeologia dell'età moderna e contemporanea della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici dell'Università degli Studi di Bari 'A. Moro', tenuto dal professor Giuliano De Felice, il cui esito è stato successivamente pubblicato nella rivista scientifica Archeologia Postmedievale. Grazie all'indagine condotta sul campo e all'analisi di diversi tipi di fonti, è stato possibile risalire all'estensione dell'aeroporto, individuare i resti ancor oggi visibili e identificare la funzione di parte degli oltre 50 edifici individuati. L'aeroporto, infatti, era costituito da diversi settori: le piste, di cui allo stato attuale non rimangono che le tracce sul terreno visibili dalle immagini satellitari, gli accampamenti in tende di tela di canapa, i quartier generali del 464° e del 465° e le sedi dei service group e dei responsabili dei rifornimenti. Le indagini su Pantanella non sono concluse e proseguono in concomitanza con un ampio lavoro di ricerca, guidato sempre dal professor Giuliano De Felice, che coinvolge anche gli altri aeroporti del Foggia Airfield Complex, allestiti nella pianura del Tavoliere delle Puglie.""" Ha concluso la dottoressaintervenuta in veste di relatrice, insieme aPresidente Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione di Canosa di Puglia all'inaugurazione di una mostra di reperti storici, uniformi dedicata alla storia dell'Aeronautica Militare, che quest'anno celebra il centenario. L'è, assieme ad Esercito Italiano, Marina Militare ed Arma dei Carabinieri, una delle quattro forze armate italiane ed è, in particolare, quella deputata alla difesa dello spazio aereo nazionale. L'Aeronautica Militare fu elevata a forza armata autonoma, come regia aeronautica, con l'emanazione del Regio Decreto 28 marzo 1923, n. 645, a seguito dell'importanza che assunse durante il 1° conflitto mondiale.Presso la sede dell'sono stati installatipannelli tematici con numerose fotografie risalenti al periodo storico 1943-1945, documenti originali dell'epoca, quali planimetrie dell'aeroporto e piani di volo relativi alle missioni dei bombardieri americani. Di particolare interesse anche l'esposizione di modelli rappresentativi di caccia italiani dalla grande guerra ai nostri giorni, realizzata da Antonio Sedile, socio della Sezione A.A.A – Aviatori d'Italia di Melfi (PZ). Tra i momenti salienti delle celebrazioni l'incontro della delegazione americana nell'aula consiliare del Comune di Canosa di Puglia dove hanno preso parteil Sindaco Vito Malcangio,l'assessore alla cultura Cristina Saccinto, l'assessore agli eventi Saverio Di Nunno, il Presidente dell', i Vice Presidenti della Sezione, Luogotenente (ca) Giacomo Metta e 1° Maresciallo (ca) Cosimo Di Ruggiero . Per l'occasione, il primo cittadino di Canosa ha consegnato targa e pergamena avedova di Orren Lee),(figlia di Orren Lee),Mentre, nella mattinata di, a Loconia, si è svolta a cerimonia di inaugurazione del cippo in memoria dei deceduti a causa dell'esplosione del deposito munizioni nell'aeroporto di Pantanella, avvenuta il 1° marzo 1945, dove 30 persone persero la vita, tra le quali 9 canosini:"""Ricordare chi ci ha preceduto – Ha dichiarato nel corso della cerimonia, il Comandante del 32° StormoColonnello Pilota- serve a rafforzare il sentimento di unione e appartenenza al nostro Paese e alla nostra comunità. La nutrita presenza di personale conferma l'importanza e l'alto livello di questa iniziativa di incontro. La Regia Aeronautica prima e l'Aeronautica Militare poi, contano moltissime vittime tra i propri aviatori e l'unico modo per restituire loro dignità, è non dimenticare. In questo senso, assume particolare rilevanza la cerimonia, fortemente voluta dall'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Canosa di Puglia e dal suo presidente. Questa cornice, inoltre, è per noi un'opportunità per valorizzare al meglio il ruolo della Forza Armata nel sistema Paese e rappresenta anche l'occasione per testimoniare il nostro lavoro, il nostro servizio a favore della collettività, la nostra passione e la nostra volontà di operare con l'orgoglio e la generosità di sempre con la gente per la gente.""" Dopo la cerimonia è stata concelebrata la santa messa dapresso la Chiesa di Sant'Antonio a Loconia, cui ha fatto seguito il pranzo sociale, con il taglio della torta e le foto di rito che hanno concluso le celebrazioni del 30° anniversario della costituzione della Sezione di Canosa dell', un prestigioso e significativo traguardo, proiettato verso l'avvenire attraverso nuove ed interessanti iniziative storiche-militari-culturali.