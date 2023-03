La rivoluzione silenziosa dell’acqua

A Roma un convegno per conoscere i dati, gli strumenti e il dialogo per una governance sostenibile

Si terrà a Roma, il convegno intitolatoche avrà luogo presso la sede del CNR – in Piazzale Aldo Moro n.7, a partire dalle. A pochi giorni dall'entrata in vigore dellasulla qualità delle acque potabili, che introduce un approccio olistico preventivo al rischio di contaminazione e prevede una maggiore condivisione e comunicazione a livello di governance, includendo anche l'obbligo di informare periodicamente la popolazione, l'incontro si prefigge di approfondire il tema dell'applicabilità delle nuove norme nell'ordinamento italiano e di affrontare l'oneroso problema del dialogo tra i diversi attori della filiera. L'occasione sarà utile, inoltre, per presentare lo stato dell'arte delche sta sviluppando il primo modello europeo di dati interconnessi e condivisibili (grafo della conoscenza) sul consumo e sulla qualità di acque superficiali, sotterranee e marine, con informazioni provenienti da diversi livelli amministrativi allo scopo di individuarePartner del convegno: ISPRA, CNR, ARIA Spa, Regione Lombardia. Ente coordinatore del progetto WHOW: Celeris.Mentre ilsi celebra laricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Tra gli obiettivi della giornata quello di sensibilizzare istituzioni mondiali e opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.