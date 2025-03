La Regione Puglia protagonista alla Fiera internazionale dedicata alla sostenibilità e all'innovazione

Inaugurata questa mattina allache, in questa edizione, vede protagoniste le regioni Puglia e Lombardia, al centro di un confronto su economia circolare, transizione tecnologica e prospettive per le giovani generazioni. Il presidente della Regione Pugliaè intervenuto alla cerimonia di inaugurazione di Futura Expo 2025, aperta dai saluti del presidente della Camera di Commercio di Brescia Roberto Saccone. A seguire, la tavola rotonda, con interventi in video della Presidente del Parlamento europeoe del Vicepresidente esecutivo della Commissione europeaIn apertura della manifestazione c'è stato un pubblico confronto trae il presidente della Regione Lombardiadal titolo"Siamo la Regione ospite d'onore e abbiamo presentato i grandi risultati ottenuti in questi anni - ha dichiarato il- dalla bonifica dei siti inquinati alla gestione della depurazione delle acque dove siamo tra le prime regioni italiane; abbiamo risolto tutte le infrazioni europee, abbiamo bonificato l'ex Fibronit dall'amianto. Stiamo lavorando per bonificare i siti inquinati di Taranto e delle altre aree industriali, nel frattempo dobbiamo difendere il lavoro, la salute delle persone, il turismo, la filiera agroalimentare. Sostenibilità significa anche fare più figli o attrarre giovani e nuovi talenti dall'estero. Su tutto questo ci stiamo impegnando moltissimo. Se la Puglia - ha concluso Emiliano - è la regione italiana che è uscita meglio dalla crisi durante la pandemia ed è cresciuta di più dal punto di vista economico negli ultimi anni, vuol dire che abbiamo trovato la strada giusta. Ma non bisogna mai smettere di combattere, infatti il motto della Puglia è non molliamo mai".organizzata dalla Camera di Commercio di Brescia, apre un dialogo proficuo tra sistemi economici di rilievo, quello pugliese e quello lombardo, sulle molteplici declinazioni della sostenibilità, dalla transizione ecologica alla governance, fino alla sostenibilità economica, finanziaria e del mondo del lavoro, in coerenza con la Strategia regionale per la Specializzazione Intelligentee la strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti #mareAsinistra. La partecipazione a Futura Expo 2025 di Regione Puglia, in collaborazione con Acquedotto Pugliese, Unioncamere Puglia e l'Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione ARTI, rientra fra le azioni di promozione delle opportunità del Programma regionale Puglia FESR – FSE+ 2021/2027.Dopo il taglio del nastro della Fiera, il presidente Emiliano ha visitato lo stand pugliese.con cui intende presentare un modello virtuoso di dialogo tra imprese, istituzioni e società civile. L'allestimento dello stand, a cura della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, di Unioncamere Puglia e di AQP, è funzionale a ospitare speech a cura delle dieci realtà territoriali pugliesi partecipanti alla Fiera. Le imprese sono state selezionate a valle di una la manifestazione di interesse avviata da ARTI per MPMI, startup innovative e gruppi informali che operano nei settori di manifattura sostenibile, energia, welfare e health, deep tech e digitale, agritech e agrifood.In particolare, nella giornata di domani lo spazio espositivo regionale ospiterà a partire dalle ore 16,30 l'eventopromosso da Regione Puglia, Unioncamere Puglia e Acquedotto Pugliese, con la collaborazione di ARTI, per favorire il dialogo tra istituzioni e imprese sulle strategie di sviluppo sostenibile del territorio. Previsti gli interventi della direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, del segretario generale Unioncamere Puglia Luigi Triggiani, del responsabile Pianificazione Strategica Integrata di Acquedotto Pugliese Marco Mottola e del Project Manager – ARTI Luca Langella nonché dei referenti delle realtà territoriali pugliesi partecipanti a Futura Expo 2025.Sempre nella giornata di domani il presidente Emiliano sarà tra i relatori del panelin programma a partire dalle ore 11,00 con interventi del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, della presidente di Unioncamere Puglia Luciana Di Bisceglie e del responsabile Pianificazione Strategica Integrata di Acquedotto Pugliese Marco Mottola.