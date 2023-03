La Puglia, culla di grande bellezza, apre le porte di musei, castelli e parchi archeologici 

La gratuità diventa occasione privilegiata anche per visitare la mostra "Antichi popoli di Puglia. L'archeologia racconta", allestita nel Castello Svevo di Bari, prodotta interamente dal Ministero della Cultura e curata dal Direttore Generale Musei, professor Massimo Osanna, e dal Direttore Regionale Musei Puglia, dottor Luca Mercuri; l'allestimento, di ampio respiro, include oltre 600 reperti provenienti dai musei della Direzione Regionale Musei Puglia, ma anche della Direzione Regionale Musei Basilicata, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, da musei civici e regionali e dai depositi delle Soprintendenze, consentendo, in questo modo, anche a oggetti solitamente non esposti di essere conosciuti e ammirati. Si invita a visitare il sito della Direzione Regionale Musei Puglia musei.puglia.beniculturali.it per informazioni sul calendario delle visite guidate speciali, ma anche sugli orari di apertura del Castello e degli altri luoghi della cultura nel mese di marzo, in cui resteranno in vigore gli orari invernali.