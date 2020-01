La Notte Nazionale del Liceo Classico

Cresce l'attesa per, in calendario, l'evento più atteso da tutti gli studenti dei Licei Classici d'Italia ed in particolare da quelli delna delle proposte più innovative nella scuola degli ultimi anni, giunta alla VI Edizione che quest'anno registra la partecipazione di ben 436 Licei Classici su tutto il territorio nazionale. Nata da un'idea del professor, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT), ha catturato, sin dalla sua nascita, l'attenzione dei media, ottenendo l'approvazione ministeriale. In una data comune,dallela scuola canosina apre le porte alla cittadinanza e glisi esibiranno in svariate: letture di poeti antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni di arti plastiche e visive; concerti ed attività musicali e coreutiche; cortometraggi e cineforum, esperimenti scientifici e molto altro ancora, lasciato alla libera inventiva e creatività dei discenti guidati dai loro docenti e dalla dirigente scolastica professoressarientra anche nell'ambito dell'un'occasione, per famiglie e studenti di visitare la scuola, conoscere l'offerta formativa ed avere informazioni sulla tipologia di studi affrontati .