lo scorso giovedì, ilha ospitato una tappa del progettoteso a sensibilizzare e contrastare il gioco d'azzardo patologico promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche - Servizio GAP della Azienda Sanitaria Locale BT in collaborazione con Puglia Culture, sotto l'egida del Comune di Canosa di Puglia. Un parterre di studenti e docenti dell'IISS "Luigi Einaudi", dell'IISS "Leontine e Giuseppe De Nittis" e del Liceo Statale "Enrico Fermi" ha assistito alla proiezione del trailer dishort movie dialla lettura scenica didi e con. Uno spettacolo ispirato alle storie dei pazienti in cura presso ilche hanno partecipato al laboratorio diLo spettacolo è stato preceduto dalla proiezione del video trailer, short movie di Alessandro Piva che ha proposto una raccolta di voci che intrecciano storie e informazioni in un dialogo tra sanità pubblica e vittime.Nel corso della serata per i saluti istituzionali e la presentazione del progettosono tra gli altri intervenuti : il sindaco di Canosa,; l'assessore alla cultura,; l'europarlamentarela consigliera comunale; il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche della; la d, Assistente SocialeASL BT eper Puglia Culture. "Il progetto è incardinato nelle azioni che l'Unità operativa complessa Dipendenze Patologiche della ASL BT, di cui sono direttore, porta avanti per contrastare il gioco d'azzardo patologico - ha spiegato il dottori- Il progetto regionale che stiamo declinando è una delle azioni di prevenzione e quest'anno abbiamo pensato di puntare molto sulla comunicazione attraverso la rappresentazione teatrale. Da qui nasce la collaborazione con ilperché il nostro intento è innanzitutto quello di comunicare che dalla dipendenza dal gioco d'azzardo si può uscire, che c'è un centro specializzato con una equipe multiprofessionale che vuole far emergere il sommerso, cioè tutta quella fascia di popolazione che per stigma o per reticenza non arriva ai servizi pubblici. Abbiamo posto l'attenzione, come da indicazioni a livello nazionale, sulla fascia giovanile che raggiungeremo nelle scuole, attraverso la diffusione di video. Per ora ci stiamo concentrando sulnelle città della BAT, tra le quali anche. Non vogliamo fermarci perché l'informazione non sia soltanto parole, ma rinvio al servizio a cui si può accedere liberamente, senza liste di attesa e gratuitamente".Un progetto ad ampia valenza sociale finalizzato a diffondere, tra l'altro, la cultura del contrasto al gioco d'azzardo soprattutto tra i più giovani, insegnando a riconoscere i campanelli d'allarme e i rischi che si corrono. Recenti fonti statistiche evidenziano come la ludopatia sia diventata un, particolarmente suscettibili in giovani e minori, insieme ai, rendono infatti più vulnerabili allo sviluppo della dipendenza. Lo sviluppo della ludopatia in età adolescenziale comporta notevoli rischi per la crescita intellettiva, sociale e il benessere psicologico dei ragazzi. Affrontare la ludopatia o il suo possibile sviluppo, con, è la strategia migliore pero, se già presente un comportamento compulsivo,. Ilè sempre più diffuso tra glianche a causa di siti e piattaforme per il, che lo rendono più accessibile e sminuiscono la percezione di rischi e perdite.che la dipendenza da gioco d'azzardo ha sulla salute fisica e mentale dei giovani possono essere molto gravi.Riproduzione@riservata