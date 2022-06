La grande forza del Teatro di Moliere

Applausi ed apprezzamenti per laappresentazione teatraleportata in scena dai soci dell'dipresieduta dal dottornell'ambito delle attività culturali programmate per l' anno accademico 2021-22. Lo scorso 30 maggio, la pièce sotto la regia dellala scenografia affidata adcostumi d'epoca a cura dellaè stata presentata per la prima volta sul palco dell'"Il compito della commedia è quello di correggere gli uomini divertendoli, presentando i vizi e i difetti in modo anche esagerato per renderli meglio comprensibili" Come scrisse Molière in una lettera al Re, per l'operache introduceva motivi edificanti su una base di scherzi, lazzi e situazioni comiche, tipica della commedia dell'arte.La commedia teatraleracchiude in sé anche una grande forza che gli interpreti,dell'hanno saputa trasmettere nei loro personaggi. I meriti vanno agli interpreti: Umberto Coppola(Moliere), Maria Gerardi(Interlocutrice), Dino Daulisa(Orgone), Antonio Cioci(Tartufo), Anna Iacobone(Cleante), Antonio Cataldo(Damide), Giovanna Pica(Valerio), Carmela Pierro(Dorina), Sabina Fortunato(Elmira), Sabina Caporale(Pernella), Antonietta Cangi(Marianna), Nunzia Serlenga(Filippa), Paolo Frizzale(Messo Giudiziario), Sabina Lagrasta(Gendarme)."""Finalmente, dopo tre anni di assenza dovuta alla pandemia, il Corso di Teatro diretto magistralmente dalla Professoressa Nella Azzollini ha potuto mettere in opera la rappresentazione di "Tartufo" di Moliere.- Esordisce così il presidentenella dichiarazione rilasciata a margine dalla rappresentazione scenica - I costumi d'epoca curati dalla bravissima professoressa Elena Di Ruvo hanno dato prestigio alla interpretazione dei soci protagonisti che hanno dato prova di bravura e di coraggio nella memorizzazione della loro parte, dimenticando e superando i disagi dell'età. Affrontando le dure critiche degli spettatori, i soci protagonisti hanno apprezzato e gioito per i ripetuti applausi ricevuti che hanno premiato il loro impegno – conclude- nel significato culturale che il Corso di Teatro ha ancora una volta voluto trasmettere con le preziose finalità raggiunte sul piano cognitivo e psicologico dei soci, interpreti della Commedia."""Un'opera teatrale di satira nei confronti della società: ilè infatti l'emblema dell'ipocrita che vive sotto la maschera della devozione religiosa e dell'amicizia verso Orgone ma in realtà vuole approfittare della sua fiducia per trarne vantaggio e, in seguito, tradirlo. Come in altri lavori, Molière si serve diper predicare la moderazione e il buon senso, convinto che la commedia sia un mezzo per educare gli uomini divertendoli.