La Fidapa di Canosa compie 45 anni

LaE' infatti dalche la storica sezione canosina della grande Federazione FIDAPA BPW Italy, la più longeva della Provincia Barletta Andria Trani, persegue la mission associativa di promuovere e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. I festeggiamenti di questo importante traguardo, inizieranno con il saluto del Sindaco di Canosa di Puglia,alla Presidente della Fidapa di Canosa,e alle Socie fidapine presso il Palazzo di Città alle ore 16,00 e continueranno presso la Sala Villa Caracciolo alle ore 20.00 con le alte cariche della Fidapa Nazionale e Distrettuale, rappresentate rispettivamente dalla Presidentee dalla Presidente, oltre alle Presidenti delle sezioni viciniore e alle alte cariche istituzionali politiche, religiose, civili di Canosa."Tanti i contenuti dell'evento in cui si ripercorreranno i 45 anni di storia associativa" commenta la Presidente"Ricorderemo, in particolare, attraverso la testimonianza delle socie fondatrici il giorno della fondazione della prestigiosa federazione internazionale nata in un momento di fervore e di grandi cambiamenti storici e sociali in cui le donne manifestavano sempre di più la propria esigenza di emancipazione e di libertà, rivendicando la giusta considerazione e il proprio ruolo da protagoniste in ogni settore della vita civile".Nello spirito di solidarietà che caratterizza la FIDAPA la celebrazione è anche occasione per sensibilizzare la cittadinanza su ciò che sta accadendo alle donne iraniane, vittime della repressione del regime degli Aytollah, che, come le donne curde e afghane, vedono negati con disprezzo, i propri diritti in seno alla famiglia, alla scuola, sul posto di lavoro, persino quelli sulla propria persona, la cui lotta a sostegno delle libertà civili, sociali ed economiche è la lotta di tutte le donne del mondo.L'evento che si fregia del Patrocinio della Città di Canosa di Puglia, vedrà la presenza dei Sistem Free Band in collaborazione con Musikeria con i quali gli ospiti rivivranno attraverso la musica i 45 anni trascorsi. Il tutto all'insegna dello slogan della Fidapa per il biennio 2021-2023