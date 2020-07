La dirigente del Liceo, Nunzia Silvestri va “in congedo”

Dall'1 luglio 2007 al 30 agosto 2020, in gergo richiamano due dateda bollino rosso per gli automobilisti, ma per questo scritto racchiudono il periodo di dirigenza della professoressaalSegnano l'inizio e il termine di un mandato durato 13 anni, tutti molto efficaci ed importanti per il Liceo canosino. Sono stati raggiunti traguardi di prestigio grazie allo spirito di servizio, all'impegno, ala competenza, alla dedizione e alla passione della dirigentechedopo aver coinvolto l'intera comunità scolastica in virtuosi percorsi di educazione alla cultura e alla formazione umana e didattica sempre con assunzione di responsabilità e consapevolezza per il buon andamento della scuola.Dialogo, collaborazione, confronto costruttivo, coordinamento, continua analisi delle attività svolte, al fine di promuovere e attuare costantemente i necessari processi di cambiamento e innovazione, che hanno contribuito positivamente e proficuamente alla "mission" dirigenziale della professoressaportando ila livelli di eccellenza e riconoscibilità, locale e nazionale. Nel 2018 la dirigenteha guidato la, al Quirinale, a conclusione di un percorso formativo volontario offerto dalnel Giorno della Memoria del 27 Gennaio 2018, condiviso da un gruppo di Docenti di Storia e di Lettere con alcune classi del triennio.Tra i "successi" di questi anni spicca il, la testata giornalistica digitale del liceo "E. Fermi" di Canosa che nel 2017 si è aggiudicato ilnella la sezionecon la seguente motivazione: "per aver saputo promuovere il giornalismo scolastico e per aver contribuito al processo di formazione dei ragazzi accrescendone la sensibilità nei confronti della scrittura e delle tematiche dell'informazione". Il premiobandito dall'Associazione- coinvolge migliaia di giornali scolastici e il "CERBERI VOX" del liceo canosino nel corso degli anni ha sempre ricevuto attestati di benemerenza e riconoscenza per l'operato dei suoi "giornalisti in erba" consolidando il percorso di miglioramento e di arricchimento rivolto dalla dirigente e dai docenti agli stessi. Il liceo "E. Fermi" di Canosa dell'interazione e della partecipazione, costruito sul confronto di esperienze, sulla condivisione di progetti e sulla sinergia interpersonale e su relazioni sociali gratificanti.Da menzionareevento nazionale che vede la partecipazione attiva e coinvolgente del Liceo "E. Fermi" di Canosa di Puglia(BT) con proposte innovative e svariate performances artistiche- culturali e scientifiche, lasciate alla libera inventiva e creatività degli studenti guidati dai loro docenti e dalla dirigente scolastica Nunzia Silvestri ed inserito più volte nell'ambito degli Open Day, occasioni per famiglie ed alunni volte a far visitare la scuola, conoscere l'offerta formativa ed avere informazioni sulla tipologia di studi affrontati.Non da meno lacon tutte le iniziative portate avanti negli anni per far visitare e lcosì definito per via del mitologico cane trifauce che lo contraddistingue, presente all'interno del Liceo "E.Fermi " di Canosa. Riflettori mediatici e presenza delle massime autorità per il convegnoospitato presso il Liceo "Enrico Fermi" di Canosa, con l'inaugurazione del percorso multimediale in realtà spaziale aumentata dellosu una delle spettacolari testimonianze archeologiche risalenti al III secolo a.C.. che a differenza degli altri ipogei scavati nel tufo, questo è stato cavato nello strato di terreno argilloso.Un'elenco lunghissimo di eventi ed attività seguite in questi anni dalla dirigenteper contribuire alla piena formazione degli studenti, in perfetta sinergia con tutte le componenti del mondo scolastico, con i genitori e con tutti i rappresentanti del territorio, per una, gestendo conanche l'ultimo anno scolastico, in piena emergenza Covid-19, confornendo un'ampia preparazione culturale, propedeutica per proseguire gli studi che per inserirsi nel mondo del lavoro.Interprete dei sentimenti di stima ed affetto della comunità scolastica, civile e religiosa, laporge i ringraziamenti per l'operato svolto in questi 13 anni di dirigenza scolastica perseguendo con tenacia gli obiettivi prefissati e finalizzati a migliorare la qualità della scuola, il Liceo "E.Fermi" di Canosa.hanno caratterizzato la sua dirigenza portata avanti concontribuendo alla crescita culturale ed interiore degli studenti che hanno frequentato il