La devozione per Santa Teresa del Bambin Gesù

Dopo aver condiviso le emozioni dell' Opera Musicalesu Padre Pio da Pietralcina, a cura dell'Accademia Federiciana, la comunità parrocchialesi accinge alle celebrazioni perIn questo giorno, si rinnova ildella morte di, monaca carmelitana. Nella notte della fede del, ladicendo con la semplicità della sua vita:Dottore della Chiesa, patrona delle missioni, protettrice dei malati di Aids e di altre malattie infettive,, venerata nel mondo comeha scritto, uno dei capolavori della spiritualità di tutti i tempi. Religiosa, mistica, drammaturga, patrona di Francia insieme a Giovanna d'Arco, protettrice dei malati di AIDS, di tubercolosi e di altre malattie infettive, persino patrona delle missioni, "lei che scelse la clausura" e morì giovanissima di tubercolosi.Il programma riporta che alledici sarà lacon i genitori e i bambini di I^ e II^ della scuola elementare e allel'incontro con i genitori. Nella giornata dicon leelebrazioni eucaristiche alleche sarà presieduta daicario della Diocesi di Andriaavrà luogo la Processione che percorrerà il seguente itinerario: Via Duca d'Aosta, Via Principe Umberto, Via Armando Diaz, Corso Garibaldi, Via Dante Alighieri, Via L.Settembrini, Via Tito Livio, Via L. Cadorna, Via Duca degli Abruzzi, Via Maddaloni, Via Carlo Alberto, Corso Garibaldi, Via Duca d'Aosta e ritorno in Chiesa. """La festa che la nostra comunità propone è un invito a riflettere sulla bellezza della vita spirituale che illuminata da rette riflessioni e da testimonianze di vita, quale la stessa esistenza di Santa Teresa, possono recare al cuore dell'uomo il desiderio di pace e quindi di gioia. Dunque la vera festa nasce dal cuore dell'uomo quando ha raggiunto il suo equilibrio."""È l'invito del parrocorivolto alla comunità a partecipare alle celebrazioni del 1° ottobre.