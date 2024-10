Grazie Don Vito! Grazie Don Nicky!

Partecipazione e forti emozioni alla celebrazione eucaristica che si è svolta domenica 6 ottobre scorso in Corso Garibaldi a Canosa di Puglia, concelebrata dai parrociche lasciano laa seguito delle ultime comunicazioni del Vescovo della Diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi. L'avvicendamento dei parroci sono momenti di transizione significativi nella vita di una comunità parrocchiale che nella preghiera si è unita per condividere il tempo vissuto insieme in questi anni "Solo aprendosi alla verità di Dio, infatti, è possibile comprendere, e realizzare nella concretezza della vita anche coniugale e familiare, la verità dell'uomo quale suo figlio, rigenerato dal Battesimo." Durante il loro mandato, i parroci hanno svolto un ruolo importante nel guidare la comunità verso la crescita spirituale e il benessere morale della collettività attraverso i valori "della costruzione, dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'evoluzione virtuosa delle modalità di convivenza umana"Gratitudine e ringraziamenti dalla comunità parrocchiale, costituita da molti giovani, e dalle autorità, tra le quali l'europarlamentaree dal sindaco di Canosaintervenute alla cerimonia religiosa. """Sei stato una guida costante, imprescindibile, sempre presente per la comunità di Santa Teresa e per tutta la città. Con te, abbiamo imparato il significato della parola amare, di donarsi al prossimo.Canosa deve tanto! Di tempo, da quel novembre 2001, ne è passato. Ti ringraziamo e non lo smetteremo mai di fare per tutti questi 23 anni di sacerdozio al servizio dei cittadini. Ti ringraziamo, perché sei stato un punto di riferimento per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, ed intere generazioni sono cresciute assieme a te. Quei ragazzi, oggi, sono diventati adulti ed in te continueranno a vedere unIlche sul solco da te tracciato, ha contribuito ad unirci. Adesso, una nuova esperienza sacerdotale vi aspetta ma Canosa non dimenticherà." Come ha scritto sui social il primo cittadino di Canosa di Puglia a margine della cerimonia religiosa sull'altare allestito per l'occasione.Ben 23 anni alla guida della a Parrocchia S. Teresa di Gesù Bambino perche è stato nominato Parroco della Parrocchia Madonna della Grazia in Andria mentre,saràil Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Andrea Apostolo nella città federiciana dopo aver svolto per 3 anni l'ufficio di Vicario della Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino a Canosa di Puglia. Il prossimo 10 ottobre la comunità parrocchiale di Santa Teresa di Gesù Bambino accoglierà e darà il benvenuto alalla presenza del Vescovo della Diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi attraverso momenti di preghiera e unione nella fede.