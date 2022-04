Canosa: "Notre Dame de Paris" per la giornata sull'autismo

Ilè la(WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU. La ricorrenza richiama l'attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. L'autismo è un disturbo generalizzato dello sviluppo di origine genetica con una forte interazione ambientale. Non è una malattia nel senso classico della parola, perché non è possibile curarlo. "Nonostante ciò, si possono portare avanti interventi psico-educativi strutturati per diminuire i sintomi e favorire lo sviluppo del bambino, rendendo così compatibile l'autismo con la vita di ogni giorno." In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, ilin collaborazione con l'Istituto Foscolo- Lomanto di Canosa , rappresenterà il musicaluna storia di inclusione e di condivisione, che avrà luogo presso la sala teatro della. Lo spettacolo si terrà a partire dalle ore 10,00 di sabato 2 aprile 2022. Saranno osservate le norme sanitarie anti-Covid-19 vigenti