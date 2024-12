La cultura non basta. Contro l’industria della cultura, per un’arte di comunità

A Canosa di Puglia, il 4 gennaio 2025, presso i sotterranei del Museo dei Vescovi, in Via Sicilia, inizia il nuovo anno all'insegna della cultura dove un gruppo di associazioni canosine sensibili al tema hanno deciso di mettersi insieme per la presentazione del libro "" scritto daedito da "Edizioni dell'asino". La serata sarà moderata dalla professoressa e poetessache interloquirà con l'autore. L'evento gode del patrocinio del Comune di Canosa di Puglia e della coorganizzazione di associazioni quali: Via Francigena Canosa di Puglia, FIDAPA di Canosa di Puglia, Fondazione Archeologica Canosina, IDAC, Rotary International di Canosa di Puglia, Rotaract, Radici – Cultura è territorio e il Museo del Vescovi, che insieme hanno deciso di realizzare questa presentazione del libro per trattare il tema, tanto dibattuto soprattutto sui social, della "Cultura". Il ricavato della vendita del libro che è a scopo benefico in quanto destinato all'associazione Huipalas (organizzazione non lucrativa di promozione sociale Onlus, le cui attività sono rivolte esclusivamente al perseguimento della solidarietà sociale) che a Kijiji, in Kenia, coltiva il sogno di una comunità per l'arte e la cultura ( https://www.huipalas.it/v3/villaggio-kijiji/ ).L'intento di questa serata è quello di avvicinare sempre più cittadini alla pratica della lettura in considerazione degli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Cultura emersi dal report Minicifre della cultura 2024, presentato pochi giorni fa a Roma presso lo stesso Ministero. I dati riportano che la partecipazione culturale degli italiani ritorna ai livelli pre-pandemia, aumentano i pubblici dello spettacolo e gli utenti delle biblioteche, ma l'indice di lettura continua ad essere uno dei più bassi d'Europa. Per comprendere meglio il senso del libro si riporta un breve passo "La più grande trasformazione sociale che l'umanità ha vissuto è stato il crollo delle comunità locali, determinato dalla rivoluzione industriale e dall'avanzata del capitalismo. Lo stato e il mercato hanno soppiantato i tradizionali legami di solidarietà costitutivi della comunità. Lo stato attraverso i suoi funzionari e il mercato attraverso la propaganda hanno ridisegnato l'universo dei bisogni e delle aspettative di una umanità privata degli ancestrali punti di riferimento e trasformata in massa amorfa." Il riparo cauto nelle case e dietro le mascherine non è bastato contro lo spaesamento e la paura che ci ha colti durante la recente pandemia. Dopo aver percepito l'incertezza di come sarebbe diventato il mondo, ne siamo venuti fuori davvero migliori, come speravamo? Ci è mancato un antidoto all'isolamento, un immaginario possibile e sostenibile per l'animo umano, un sentirsi comunità capace di dare risposte collettive alle attese di futuro.", un libro contro l'industria della cultura e le burocrazie che la alimentano, contro l'economia della cultura e la dittatura degli esperti, per recuperare spazio al fare artistico, al lavoro culturale, alla libertà di sperimentare nel qui e ora dei contesti territoriali. È vero, la cultura non basta, ma senza una vera rivoluzione culturale il pianeta non si salverà. L'autore,dopo gli studi in semiologia a Bologna, sceglie di tornare in Puglia dove approda alla carriera pubblica. Si è occupato di teatro, cinema, musei e biblioteche, cooperazione euro-mediterranea. La gestione del patrimonio culturale in una prospettiva di cooperazione territoriale è il campo nel quale si colloca il suo impegno attuale. "Ci attende uno sforzo mirato ad ampliare la platea dei lettori"- scrivono gli organizzatori – "e confidiamo ovviamente nel vostro contributo, che finora si è rilevato prezioso e decisivo per la buona riuscita delle attività, pertanto i cittadini sono invitati a partecipare a questa iniziativa il cui ingresso è libero."