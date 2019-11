La “controra” pugliese con una tazza di caffè

lancia la seconda campagna di marketing acon ledopo il successo della edizione dell'anno scorso. In questi giorni, in concomitanza con il, la più grande fiera commerciale del turismo in Europa, e per tutto il mese di novembre saranno distribuite 150.000 paper cup, tazze di carta brandizzate Puglia distribuite in 50 caffetterie nel cuore della city. Le tazze, completamente compostabili, presentanonel concept dellache è quel momento del giorno in cui i pugliesi si ritirano in meditazione, riposano o si rilassano all'ombra dei muretti a secco e degli ulivi centenari. L'idea della campagna è di invitare gli inglesi a venire e sperimentare questo stile di vita rigenerante durante una buona pausa dalla vita faticosa di Londra. Insieme alle tazze, sono distribuiti dei volantini che invitano i clienti a visitare il sito web weareinpuglia.it e, allo stesso tempo, a conoscere, dal 4 al 6 novembre 2019) al quale partecipano oltre 5.000 tra le più grandi destinazioni del mondo. La Puglia è presente con uno stand di novanta metri quadri, conper quindici operatori pugliesi. Oggi, ultima giornata della grande kermesse londinese, si svolgerà un evento in cobrandingun fuori salone dedicato ai migliori wedding planners, agenzie di event e travel designers. Si tratta di un workshop e cena di gala all'Hotel Baglioni di Londra con 20 dei più prestigiosi buyers del mercato inglese e internazionale per un evento che vede la Puglia "enogastronomica" come un'esperienza unica per degustare, conoscere le culture e le tradizioni, attraverso la ristorazione di eccellenza."Tre giorni molto intensi questi della Puglia a Londra che ripropone la campagna di Pugliapromozione nei cafes della City con l'agenzia CupTheMarket , durante la più importante fiera internazionale WTM e che è presente anche ad un fuori salone dedicato al segmento lusso – commenta, Dirigente Pianificazione Strategica di Pugliapromozione a Londra con Anna Pellegrino e Alfredo Liguori di Pugliapromozione e con, Ambasciatrice della Puglia nel mondo, che ha incontrato a Londra il Presidente dell'Enit, Giorgio Palmucci e l'Ambasciatore italiano, Raffaele Trombetta - La campagna è molto divertente e fa sognare ai londinesi durante la pausa del caffè una Puglia ridente e rilassante. La Puglia è già conosciuta e visitata dagli inglesi, che rappresentano il terzo mercato turistico per l'incoming, cresciuto del 15% sia per gli arrivi che per le presenze nel 2018. Un mercato su cui la Puglia punta, grazie anche ai voli diretti."