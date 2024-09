La Compagnia Teatro Nuovo sarà in scena a Pagani

Non si è ancora spento l'eco sui riconoscimenti ottenuti al Premio Antica Krimisa di Ciro' Marina nella scorsa estate in terra calabrese, che lasi appresta a tornare in scena, con la commediatratta da "Sali o scendo?" di Danilo De Santis, con la regia di Sabino Dell'Isola. Definita la data èpresso l'in provincia di Salerno, in occasione dell'apertura delgiunto allaquinta EdizioneDieci le compagnie in gara che si contenderanno il premio per il miglior spettacolo e il premio gradimento pubblico oltre che a riconoscimenti e menzioni speciali previsti, ovvero migliore regia, miglior attore protagonista e non protagonista, migliore attrice protagonista e non protagonista, migliore attore/attrice caratterista e il riconoscimento "Personaggio Simpatia" ideato e decretato dai giovani attori del laboratorio di Amici a Teatro. Le altre compagnie partecipanti sono: Le voci di dentro con lo spettacolo "Il medico dei pazzi" di Eduardo Scarpetta; Luna Nova con "Così è se vi pare" di Luigi Pirandello; Maschere nude con "Arape e zitto!!!" di Ernesto Sasso; L'eclettica con "Il diavolo e l'acqua santa" di Giuseppe Salatiello; Vana Imago con "il matrimonio dall'alba al tramonto" di Salvatore Orga; Facimmece na risata con "Oggi, dimane e pe' sempe" di Giuseppe Ferraro; Compagnia Comica Salernitana con "O io… o isso" di Bonelli & Avallone; Imprevisti e probabilità con "'A tempesta" di W. Shakespeare, nella versione in dialetto napoletano di Eduardo De Filippo; I Gabbiani con "Il nuda e la nuda" di Samy Fayad.Ancora un'ennesima esibizione fuori territorio per lache continua a dare lustro al teatro amatoriale canosino, gareggiando in vari festival del Sud Italia "e si spera anche oltre," in attesa di vederla in scena a Canosa di Puglia, presso il Teatro Comunale , per un esibizione fuori concorso, in occasione della sesta, organizzato dalla stessa in sinergia con l'amministrazione comunale di Canosa, la Pro Loco U.N.P.L.I. di Canosa e sotto l'egida della Federazione Italiana Teatro Amatori Puglia Il teatro amatoriale, rappresenta una grande fonte di accrescimento culturale e sociale, oltre ad essere un'autentica fucina di talenti, in cui si condividono emozioni, esperienze e conoscenze artistiche.Riproduzione@riservata