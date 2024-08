Due premi alla Compagnia Teatro Nuovo di Canosa a Cirò Marina

Enorme soddisfazione per lapremiata ain provincia di Crotone nel corso della cerimonia di consegna delgiunto alla XIX Edizione, svoltasi lo scorso 13 agosto. Doppio riconoscimento per la compagnia teatrale pugliese, che giunge dopo essere andata in scena il 29 luglio scorso con latratta da "Sali o scendo?" di Danilo De Santis, con la regia diUn cast di prim'ordine per la compagniadicomposto daAntonia Lavacca, Vincenzo Di Carlo, Damiano Sansonna, Ermelinda Russo e Annamaria Di MolfettaLa commediahapartecipato alla rassegnacon altri 8 spettacoli che hanno animato la centralissima Piazza Diaz e i suggestivi Mercati Saraceni di Cirò Marina, meta vacanziera della Calabria.Nella splendida location dei Mercati Saraceni, sul palco dei premiati è salitacomecon la seguente motivazione: "Il giusto piglio, una buona dose di antipatia, una forte presenza scenica esibita con ottima coordinazione della mimica del corpo, che unitamente alle diverse sfaccettature della voce hanno saputo evidenziare le nevrosi di una società che fa fatica ritrovarsi nella normalità della quotidianità. Raccontare il dramma con ironia e disinvolta attitudine è una bella prova da attrice."Mentre, aè stato conferito il: "Per aver saputo trattare un tema sociale di profonda attualità come la mancanza di capacità di relazioni, in una società che spesso non trova il tempo di dare il giusto valore al rispetto per gli altri. Tutto narrato con diligente leggerezza, sia nella scelta drammaturgica che nella caratterizzazione dei personaggi, adeguati, brillanti, ironici, isterici e… anche immaginari."Grande l'emozione sul palco, mentre ricevevano il meritato premio dalle mani del presidente dell'sia perche ci ha tenuto a specificare di come, "seppur assegnati ai singoli, i premi sono frutto di un lavoro collettivo, fatto di dedizione, passione e sacrificio, dedicando a tutta la compagnia i riconoscimenti ricevuti." E non finiscono in Calabria gli impegni dellache sarà ancora protagonista in altre rassegne nazionali, anche con nuovi allestimenti, sempre improntati su temi sociali di attualità, senza mai trascurare la giusta dose di leggerezza e ironia che li ha sempre contraddistinti.