La comicità di Scoditti a "Premia la Cultura"

Entusiasmante e coinvolgente, con momenti conviviali, l'iniziativa", promossa dall'in collaborazione con gli imprenditori e associazioni locali, tesa alla crescita e formazione dei più giovani avvicinandoli al teatro di qualità come spettatori e interlocutori. Per gli onori di casa: lassessore alla Cultura,l'assessore agli eventie il pasticciere, in qualità di mecenate che hanno fatto incontrare e dialogare una rappresentanza di studenti dell' IISS "Léontine e Giuseppe De Nittis" di Canosaaccompagnata dalla professoressacon l'attoreprima di portare in scena la stand-up comedy con, nell'ambito della stagione teatrale 2023-24. Nel foyer delsono state ripercorse alcune tappe della carriera diattore ed autore. Nel 2014, si è diplomato presso la Scuola Paolo Grassi di Milano. Nel 2018 ha fondato il collettivo. Nel 2020, ha scritto il suo primo one man showe nel 2022 il suo secondo spettacolo"Ho sempre amato la comicità". - Ha tra l'altro dichiarato l'attoreprotagonista di:"Probabilmente ho cominciato a fare teatro proprio perché volevo far ridere. Italia Uno è stata la mia prima maestra. Trasmettevano i Simpson, demenziali, folli, scorretti ma alla base della mia formazione. Poi è arrivato quel mostro di Jim Carrey e allora ho perso la testa. Un giorno – mi dicevo – mi piacerebbe essere come lui." – Aggiungendo, inoltre: "Ho seguito il mio istinto e, sebbene in accademia abbiano fatto di tutto per distogliermi dalla strada della comicità, qualche anno dopo il diploma ho messo su uno spettacolo di varietà,scoprendo che(e non è banale!).Motivato dal successo di questa esperienza, mi sono affacciato al mondo della stand-up americana, che ha come protagonisti, tra gli altri, lo stesso Carrey, Eddie Murphy, Robbie Williams, Louis C.K. e mi sono detto: "Sai che c'è? Ci provo pure io".Nel corso dici sono stati approfondimenti per conoscere l'approccio al teatro e alla professione di attore, focalizzando l'attenzione sulla stand-up comedy conscritta da Ludovico D'Agostino eL'incontro si è concluso con l'assaggio dei dolci tipici preparati per l'occasione dal pasticciereche hanno deliziato il palato del parterre, cui hanno fatto seguito le foto di rito e l'ingresso al teatro per lo spettacolodavvero divertente ed esilarante.Riproduzione@riservata