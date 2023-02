Canosa: Lodo Guenzi con il cast “Trappola per topi” a "Premia la Cultura"

Sempre più intriganti e coinvolgenti gli incontri dell''iniziativa", promossa dall'Amministrazionein collaborazione con gli imprenditori del territorio, votati alla crescita e alla formazione dei più giovani per l'approccio al teatro di qualità come spettatori e interlocutori. «C'è fame di cultura e questo, per una città come la nostra non può che soddisfarci. L'obiettivo è e sarà quella di aumentare l'offerta nei confronti della cittadinanza ma anche verso i più giovani. Colgo l'occasione anche per ringraziare l'azienda "Caporalplant" che ha inteso sponsorizzare l'iniziativadando la possibilità agli studenti delle classi VB SIA-VA dell'IISS Einaudi di Canosa di incontrare l'intera compagnia teatrale "Trappola per topi" con il celebre Lodo Guenzi che abbiamo avuto modo di apprezzare le sue doti canore nei recenti Festival di Sanremo ed il suo talento di attore al cinema». Ha tra l'altro dichiarato, l'assessore alla Cultura,che insieme al consigliere comunalehanno fatto gli onori di casa facendo incontrare la compagnia della "Trappola per topi" con gli studenti dell'IISS "L.Einaudi" di Canosaaccompagnati dalle professoresseNel corso dell'incontro è intervenutoin rappresentanza del'azienda "Caporalplant" che ha offerto la possibilità agli studenti di assistere allo spettacolo teatrale e di interloquire stasera con gli attori nel foyer del Teatro Comunale "Raffaele Lembo".Focus sulle professionalità e competenze teatrali, sulla trama della rappresentazione del famoso giallo "diche è stata portata in scena. L'opera è basata sull'adattamento e la traduzione di Edoardo Erba. Lo spettacolo diretto da Giorgio Gallone ha nel cast: Claudia Campagnola, Stefano Annoni, Dario Merlini, Maria Lauria, Tommaso Cardarelli, Andrea Nicolini, Maria Lauria, Lisa Lendaro eche ha parlato di alcune tappe della sua carriera artistica di frontman de Lo Stato Sociale e di attore che ha portato in scena da protagonista un giallodiche risale al 25 novembre 1952, la prima rappresentazione all'Ambassadors Theatre di Londra. Da allora, per 70 anni ininterrottamente, il sipario si è alzato su questa commedia "gialla" senza tempo e di straordinaria efficacia scenica.Foto a cura di