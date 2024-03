Canosa: Massimo Ghini e Paolo Ruffini a  "Premia la Cultura"

Sempre più interessante e ricca di spunti di riflessione l''iniziativa", promossa dall'in collaborazione con gli imprenditori e associazioni locali, tesa alla crescita e formazione dei più giovani avvicinandoli al teatro di qualità come spettatori e interlocutori. Per gli onori di casa: ll'assessore agli eventie il presidente del Rotary Club Canosache hanno fatto incontrare e dialogare una rappresentanza di studenti del Liceo Classico "E. Fermi" di Canosaaccompagnati dalcon gli attoriprima di portare in scena il celebre spettacolotratto dall'omonimo film di grande successo di Eric Toledano e Olivier Nakache e adattato per il palcoscenico dal registaLa trasposizione teatrale del famoso film del 2011: «È una lezione di vita: un tetraplegico non è un angelo ma un uomo, nel bene e nel male». Un'autentica una lezione di vita, "niente discriminante pietismo" sulla disabilità.«Felici di aver accolto – ha dichiarato il presidente del Rotary Club Canosa,- ed incontrato una classe di studenti del Liceo "E. Fermi" di Canosa, alla presenza degli attori dello spettacolo 'Quasi amici' con i 2 protagonisti del calibro diIl Rotary Club Canosa ha sposato l'iniziativa" per stimolare, tra l'altrole nuove generazioni all'attenzione verso il territorio, per spronarli al confronto e permettere la creazione di nuovi papabili leader». Per l'occasione, ilha offerto anchela possibilità agli stessi studenti di assistereallo spettacolonell'ambito della stagione teatrale 2023-24dopo aver interloquito con gli attori nel foyer delpprofondimenti per conoscere meglio le professionalità e le competenze teatrali in particolare sulla sceneggiatura e scrittura tesa a coltivare la fantasia,scoprire nuove parti di sé, focalizzando l'attenzione sulla trama della rappresentazione che è stata portata in scena. Le foto di rito hanno concluso l'incontro prima di varcare l'ingresso del teatro per assistere a 'Quasi amici' la piècegentile che va oltre le apparenze, dove emergono i veri valori dell'amicizia e del donarsi agli altri.