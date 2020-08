La bontà della «Percoca di Loconia»

Quest'anno a causa della pandemia del Coronavirus non si è svolta la tradizionale sagra delladi agosto ma ilpresieduto dacon tutti i produttori e commercianti della zona hanno inteso promuovere il prodotto a 360°. TV, radio, carta stampata e digitale hanno esaltato le qualità dellaattraverso video, conferenze, forum, interviste, foto, articoli tutti incentrati sullaNel 2019, laè entrata a far parte dell'elenco nazionale deiai sensi dell'articolo 12, comma 1, della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016. Con la pubblicazione della diciannovesima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, il Ministero delle Politiche Agricole ha ufficializzato l'inserimento dellanell'elenco dei PAT della Regione Puglia, insieme a tutti i prodotti caratteristici della produzione tradizionale locale del territorio, consolidata e costante nel tempo. Con questo riconoscimento laè entrata di diritto con le credenziali burocratiche e qualitative nel variegato mercato agroalimentare, sempre più esigente e complesso.Scegliere icome la, è una scelta salutare attraverso la sana alimentazione. La peculiarità dellaè quella di avere una buccia e una polpa di colore giallo intenso, tendente all'arancione e di possedere una polpa molto soda e compatta che si stacca difficilmente dal nocciolo interno. La polpa, inoltre, risulta essere croccante e dura anche ad elevata maturazione. Proprio per questa sua polpa caratteristica, viene molto utilizzata dall'industria alimentare nella preparazione delle percoche sciroppate, dei succhi di frutta, di confetture e marmellate e anche nella distillazione. L'agro di Loconia nella piana dell'Ofanto è una delle zone della Puglia in pole position per la coltivazione delle percoche sia per quantità che varietà di forme, colori, consistenza e sapori.Laè una varietà dellaselezionata in California, massicciamente presente nelle coltivazioni dell'agro di Loconia. Frutto della salute, già conosciuto nell'antichità da Persiani, Greci e Romani, se ne trova traccia già nel 40 dopo Cristo nel "De Rustica" di Lucio Giunio Moderato Columella. Tipico frutto dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, lasi distingue dalla pesca per la consistenza della polpa, del colore prevalentemente giallo, per l'alto contenuto zuccherino, l'alta digeribilità e l'assenza di grassi. Negli ultimi anni laè diventata un frutto apprezzato dal mercato, grazie anche al marchio di prodotto agroalimenatre tipico della terra di Puglia votata all'agricoltura di qualità con prodotti sicuri e garantiti da un sistema di controlli tra i più efficaci a livello mondiale,