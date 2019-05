L’umanizzazione delle cure in oncologia

Un concerto che integra scienza e musica.biologo cellulare e musicista compositore, sarà aper un doppio appuntamento musicale: al mattino, dalle, si esibirà al pianoforte digitale nella sala di attesa del reparto di Oncologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia. Interverrà il dirigente di oncologia medicaMentre dallesi esibirà al pianoforte in una conferenza-concerto all'auditorium "Santa Chiara" (piazza Santa Chiara) di Foggia. Traducendo le vibrazioni universali e favorendo il benessere fisico ed emozionale,quali l'istituto Marques di Barcellona, ed ospedali come il San Raffaele di Milano, il Bambin Gesù, il San Camillo ed il Gemelli di Roma. I due incontri sono organizzati dal Centro Studi Sa.Be.Form. (Salute-Benessere/Bellezza e Formazione) nell'ambito del progetto BTO (Beauty Terapy Oncology), con il patrocinio del Comune di Foggia e dell'associazione ECEO (European Campus Estetica Oncologica) di Milano.""Il progettonasce dalla volontà e dall'esigenza di perseguire un approccio globale alla malattia e di umanizzazione delle cure. Alla Beauty Therapy Oncology si affianca la musica che, con le sue vibrazioni, è considerata un trattamento complementare alle terapie farmacologiche anti-cancro", spiega la responsabile del progetto stesso, l'estetologadel Centro Studi Sa.Be.Form di Foggia. "Una medicina più umana è possibile – sottolinea ancora-. Prosegue, quindi, il progetto di umanizzazione delle cure in oncologia, iniziato con il primo convegno nazionale di "Estatica oncologica" che si è tenuto agli Ospedali Riuniti il 16 aprile scorso. Per questo il Centro Studi Sa.Be.Form ha organizzato un evento speciale: per la prima volta in Puglia si terrà una conferenza – concerto di Emiliano Stefano Toso, compositore e biologo di fama internazionale. "La danza della vita" è anche un viaggio, soprattutto un'esperienza sensoriale, dove la musica alla frequenza 432Hz riesce a "parlare" con le nostre cellule. E a farle vibrare. Sarà un concerto indimenticabile, dove biologia e suono sinfonico si incontreranno armoniosamente. Questo appuntamento è un vero e proprio percorso in cui si fondono perfettamente biologia e musica. Si scopriranno le sorprendenti assonanze e meravigliose interazioni che esistono tra questi due elementi e come l'epigenetica possa influire sul nostro corpo e sulla nostra mente. Si alterneranno momenti di ascolto, interazione con il pubblico, proiezioni di filmati, che renderanno assolutamente accessibile a tutti la comprensione della "Nuova Biologia"."La musica – ribadisce- può aiutare a ridurre l'ansia, ridurre il dolore e migliorare l'energia. Tutto quello che serve durante un percorso di malattia.ncora una volta abbiamo cercato l'eccellenza invitando a Foggia Emiliano Stefano Toso che, usando le vibrazioni a 432 Hz riesce a mettere in risonanza le nostre cellule, pilastri proteinici portanti di ogni nostra realtà, fisica, mentale e spirituale" .