L’ultimo respiro di Pasquale Patruno

Il primo commovente post dellaad annunciare sui social, nel tardo pomeriggio di ieri, la dipartita diall'età di 78 anni. """Te ne sei andato troppo presto, ci mancherai! Sei stato il nonno e il papà che tutti vorrebbero avere!ti voglio ricordare così: buono, leale, sorridente e pronto a dare una mano agli altri. Sei stato un esempio per tutti!Ci mancherai un sacco!""" Poi, un susseguirsi di testimonianze di stima e di vicinanza espresse da autorità cittadine, amici e conoscenti alla moglie Antonia, ai figli Felice e Federica, al genero Antonio, alla nuora Ola, ai nipoti Giorgia, Silvia ed Alessia, ai cognati Franco e Rosaria e ai suoi più stretti familiari per ricordare la memoria diUna vita dedicata alla famiglia, al lavoro e alla comunità sempre con garbo, gentilezza e quel suo sorriso, unico ed espressivo che accompagnava le sue azioni quotidiane.Dapoi, sono le città delle sedi degli uffici postali dove ha lavorato prima di raggiungere la quiescenza. Sia in ambito lavorativo che in quello sociale e culturale ha sempre lasciato una impronta incisiva e personale di umanità. Il suo vanto, la partecipazione al concorsodove è stato premiato nel 2015, ed il suo componimento pubblicato in un antologia "frutto di un lungo periodo di ricerca poesia dialettale. Le cui lingue sono veicoli di cultura e memoria di una comunità. Il pregio di questa silloge consiste non tanto nella qualità quanto piuttosto nella testimonianza che tutti recano del dialetto in cui si sono concepiti e composti."un cultore del dialetto, delle tradizioni e delle storie di un tempo che voleva salvaguardare e divulgare alle giovani generazioni. Una poesia o una storia per ogni ricorrenza, prima con i suoi fogli di protocollo e poi le dirette sui social degli ultimi anni. Dal funerale di Carnevale alle calze dei Morti, alle rappresentazioni del Presepe in tufo, per il decoro e l'abbellimento della città, sono solo alcune delle sue partecipazioni alla vita cittadina, alla quale ci teneva tantissimo, dedicandosi con passione e dedizione per promuovere la cultura del, tesa a stimolare la curiosità attraverso tutti i mezzi: poesia, racconti, recite, sul palco, sui giornali e sui social.Il, l'ultima uscita pubblica dicon la partecipazione allatenutasi presso il foyer del Teatro Comunale "Raffaele Lembo" di Canosa di Puglia, nell'ottica di sensibilizzare istituzioni e comunità sull'importanza di tutelare questi patrimoni culturali immateriali di cui ne era fiero ed orgoglioso di recitare le sue poesie in vernacolo. "La santa messa esequiale persi terrà a Canosa di Puglia, alledio, presso ladove la comunità si riunirà per l'ultimo saluto e stringersi al dolore della famiglia con la partecipazione.Laesprime le sentite condoglianze alla