L’Inclusion Fest celebra la diversità e promuove l’inclusione sociale e culturale in ogni sua forma.

Prosegue il viaggio dellil festival che celebra la diversità e promuove l'inclusione sociale e culturale in ogni sua forma. La prossima tappa, attesissima, si terrà il, trasformando questa splendida cittadina pugliese in un crocevia di riflessione, confronto e condivisione sui temi dell'integrazione. Lè il risultato dell'instancabile impegno della, docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso l'Università di Foggia e coordinatrice del Learning Sciences institute (LSi). La professoressa Toto, da sempre in prima linea per valorizzare le diversità e abbattere le barriere sociali, ha dato vita a un evento che – attraverso un approccio dinamico e innovativo – coniuga riflessione, intrattenimento ed esperienze pratiche. L'obiettivo è affrontare le sfide legate all'inclusione, con un focus particolare sulle persone con disabilità, promuovendo valori come rispetto, accoglienza e partecipazione attiva. La tappa di Leverano rappresenta un momento cruciale per il festival, resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra l'Università di Foggia, il Comune di Leverano e numerose associazioni locali. Queste sinergie hanno permesso di dar vita a un evento capace di coinvolgere l'intera comunità, creando un clima di partecipazione e coesione che resterà nel cuore di chi vi prenderà parte. "La nuova tappa dell'Inclusion Fest, ospitata in una città così ricca di cultura come Leverano, rappresenta per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio," afferma la. "Ogni evento è un tassello fondamentale nel nostro percorso verso la costruzione di una società realmente inclusiva. Non si tratta solo di sensibilizzare, ma di creare esperienze condivise che possano lasciare un segno profondo nelle persone. Il nostro obiettivo è ampliare sempre più i confini della consapevolezza collettiva, portando il messaggio dell'inclusione in contesti diversi per generare crescita, confronto e collaborazione".Il Delegato alla didattica dell'Università di Foggia,, ha sottolineato l'importanza del progetto: "Questo incontro, rappresenta il successo della sinergia tra accademia, istituzioni locali e associazioni che integrandosi possono generare un impatto significativo sulla società. Lavorare insieme per creare un dialogo aperto e costruttivo è essenziale per promuovere un progresso culturale e sociale che rispecchi i principi dell'inclusione". Il programma dell'si preannuncia ricco e variegato, con attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età e provenienze: laboratori nelle scuole per stimolare la sensibilità verso la diversità attraverso attività creative e interattive, tavole rotonde e interventi motivazionali con esperti ed educatori e momenti di intrattenimento pomeridiani con performance artistiche, musica e spettacoli. L'Inclusion Fest non è un semplice festival, ma un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove diverse esperienze si fondono per creare un'atmosfera unica e trasformativa. Ogni edizione introduce novità e sperimentazioni, rendendo ogni tappa un evento irripetibile."Ogni feedback positivo che riceviamo – da studenti, volontari, famiglie o rappresentanti delle istituzioni – ci conferma che stiamo facendo la differenza," sottolinea il, coordinatore dei corsi di formazione per le attività di sostegno. "Credo fermamente che solo attraverso un impegno condiviso possiamo plasmare un futuro in cui ogni persona si senta valorizzata, accolta e protagonista della società in cui vive". L'è molto più di un evento: è un'opportunità per vivere un'esperienza capace di ispirare e trasformare. Con il suo mix di contenuti educativi, momenti di confronto e attività coinvolgenti, rappresenta un'occasione unica per celebrare la bellezza della diversità e scoprire nuovi modi di costruire insieme una società più accogliente e inclusiva."Sono profondamente lieto che l'Inclusion Fest, un'iniziativa di eccellenza organizzata dall'Università di Foggia, approdi nel cuore del Salento, a Leverano. Questo comune, tra i primi in Puglia ad aver istituito la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità, si conferma un esempio virtuoso di sensibilità e impegno civico. Eventi come l'Inclusion Fest rappresentano momenti preziosi per valorizzare le esperienze più significative in tema di incontro con l'Altro, condividere buone prassi e rafforzare il dialogo tra istituzioni, mondo accademico e comunità. L'Iporta con sé un messaggio di apertura e accoglienza che dobbiamo fare nostro per superare barriere fisiche, culturali e sociali", così afferma il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia,, sostenitore dell'iniziativa. A partire dal mese di dicembre 2024, la Regione Puglia, tramite l'Ufficio del Garante, ha stipulato una convenzione per cofinanziare le tappe dell'Inclusion Fest 2025 e patrocinare tutte le relative iniziative. Questo accordo rappresenta un riconoscimento dell'enorme valore culturale e dell'impatto sociale che il ciclo di eventi sta acquisendo."Come amministratori siamo molto onorati di poter ospitare un evento di siffatto calibro. La cosa che ci inorgoglisce particolarmente è che per l'occasione si siano mobilitate le più svariate entità sociali: dal Garante regionale a quello territoriale, dall'Assessorato comunale alla Cultura a quello per i Servizi sociali, dalle associazioni operative sul territorio ai singoli cittadini. Testimonianza questa che per fare realmente inclusione bisogna nutrirsi davvero di diversità e di sensibilità differenti. Bisogna fare rete! Perché nei territori esistono potenzialità inesplorate che spetta a noi scovare e valorizzare per il bene di tutti. Che questa dunque possa essere soltanto una prima, preziosissima occasione di incontro e di scambio collettivo", aggiunge, assessore comunale con delega alla partecipazione cittadinanza attiva.L'invito è per"per condividere emozioni, idee e azioni che fanno la differenza". Per ulteriori informazioni, visitate le pagine social dell'Inclusion Fest o contattate il Learning Sciences Institute all'indirizzo email: learningsciencesinstitute@unifg.it.