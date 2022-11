L’Einaudi di Canosa alla 62^ Edizione della Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo

Nel tardo pomeriggio odierno,è stata inaugurata laAl taglio del nastro la sindaca di San Ferdinando,accompagnata dal presidente della Provincia BAT,e dall'assessore regionale all'Agricoltura,Presenti anche i consiglieri regionaliGiannicola De Leonardis, Filippo Caracciolo ed i rappresentanti istituzionali dei Comuni della BAT. «Questa Fiera rappresenta lo spirito laborioso e tenace dei sanferdinandesi – ha dichiarato tra l'altro, la sindaca– ed è nostro compito intendere questo evento come momento di riflessione, programmazione e confronto per lo sviluppo del territorio. A partire dal marchio Igp al nostro carciofo, per il quale abbiamo riavviato un iter interrotto negli scorsi anni». Esposizioni, degustazioni, eventi, show cooking, convegni e musica, nell'ambito della Fiera aperta fino al l3 novembre 2022 per valorizzare il prodotto principe illa cultivarcon capolini di forma ovoidale, compatti e foglie di colore violetto con sfumature verdi. Il "ha un gusto unico, sapido, dolce e dal profumo intenso, ottimo anche crudo. Versatile in cucina e ideale per essere conservato inAlladellapartecipa con uno stand lche ha presenziato anche alla cerimonia di inaugurazione con una folta delegazione, con in testa la dirigente, professoressainsieme ai docenti e agli studenti. Nei prossimi giorni ci saranno degustazioni eno-gastronomiche, offrendo prodotti realizzati all'interno dell'nei giorni scorsi.il claim proposto per presentare al meglio, l'ampia offerta formativa dell'Istituto di Canosa di Puglia, in particolare gliper ladedicata alla valorizzazione della gastronomia locale dell'Alta Murgia con promozione e degustazioni di prodotti tipici ai visitatori.Riproduzione@riservata