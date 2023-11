Il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto alla Fiera Nazionale dal Carciofo Mediterraneo

Il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto partecipa dal 9 al 12 novembre 2023 alla 63° Edizione della Fiera Nazionale dal Carciofo Mediterraneo e del Prodotto Ortofrutticolo organizzato dal Comune di San Ferdinando di Puglia. Il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto sarà presente alla Fiera con un proprio stand; un luogo di aggregazione per confrontarsi su alcune attività avviate dalla Provincia di Barletta Andria Trani in qualità di Ente gestore del Parco, come il Marchio di Qualità Ambientale ed il relativo processo di certificazione a cui le aziende agricole possono aderire sulla base di uno specifico Disciplinare per i prodotti agroalimentari e nofood. Anche lasarà una importante occasione in cui provare a costruire un rapporto fruttuoso tra il Parco ed i suoi principali fruitori, costituiti questi ultimi dai produttori agricoli della Valle. Tramite il Marchio la Provincia intende intraprendere un importante percorso per incominciare a dare senso all'idea di "paniere di prodotti del Parco" e che, data l'estensione della Valle dell'Ofanto, raccoglie una grande varietà e diversità di prodotti agro-alimentari la cui qualità oggi si orienta verso criteri anche di sostenibilità ambientale e sicurezza, commenta Bernardo Lodispoto, Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani, Ente gestore del Parco Naturale Regionale del "Fiume Ofanto". Venerdì 10 novembre alle ore 19,00 il Comune di San Ferdinando di Puglia, per la prima volta, accoglierà presso il proprio stand un workshop organizzato con la Provincia per fare il punto sull'intero processo di certificazione del Marchio e di tutte le iniziative collegate messe in campo dal Parco per la promozione della Valle. "Crediamo sia arrivato il momento di incominciare ad agire per inculcare nell'intera Comunità la consapevolezza verso la grande agro-diversità della Valle dell'Ofanto ed i nuovi orizzonti di adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici ed alle sfide del prossimo futuro" commentaconsigliera delegata all'Agricoltura del Comune di San Ferdinando di Puglia.