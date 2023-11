Al presidente Emiliano il 52° Premio “Carciofo D'Oro”

In occasione della 63a Edizione della Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo e del prodotto ortofrutticolo diche si è svolta dal 9 al 12 novembre scorso, la sindacaha consegnato oggi al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Premio "Carciofo d'oro", giunto alla 52a edizione, premio che nel corso degli anni è stato consegnato alle personalità del territorio pugliese. La motivazione riporta: "Un uomo di grande valore umano e professionale. L'irrinunciabile e tangibile contributo fornito alla Direzione Distrettuale Antimafia ne è la prova. Divulgatore della cultura pugliese e governatore della nostra amata Puglia". Mentre, ilha detto: "Ringrazio la sindaca Camporeale e tutti i cittadini e le cittadine di San Ferdinando che ogni anno contribuiscono al successo della Fiera e che con il loro lavoro coltivano prodotti di qualità riconosciuta in tutto il mondo".La sindaca Camporeale ha concluso: "San Ferdinando di Puglia è uno dei principali comuni pugliesi dove viene prodotto il carciofo e dove l'ortaggio, esportato anche all'estero ed è in attesa della denominazione di identificazione geografica protetta". All'incontro erano presenti il vicesindaco di San Ferdinando, Giuseppe Bruno e il consigliere regionale Filippo Caracciolo.