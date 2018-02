L'ANCRI “BAT CANUSIUM” festeggia il 1° anniversario

Nell'accogliente sala ricevimenti "Lo Smeraldo", incantevole e maestoso edificio costruito in stile palladiano, con un parco rigoglioso, i soci Cavalieri delladenominatadicon immensa gioia si sono riuniti, insieme alle proprie consorti, per festeggiare il 1° Anniversario della istituzione avvenuta il 5 febbraio 2017. Lche è la più alta onorificenza concessa dal Capo dello Stato. L'OMRI è stata istituita con la legge 3 marzo 1951 n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), il primo fra gli Ordini nazionali destinato aIn concomitanza con l'evento un riguardoso saluto alle Dame per la recentissima festa degli Innamorati, esempio di vita congiunta ai loro Cavalieri. La cerimonia è iniziata con il saluto telefonico del Presidente Nazionale Cav., riportato in platea con viva voce dall'onnipresente, tesoriere Nazionale Ancri, al mottoccompagnati dall'Inno Nazionale e l'Inno ANCRI. Sono seguiti i saluti con i ringraziamenti ai presenti da parte del Presidente di Sezioneil quale oltre ad enumerare con una rapida carrellata l'intensa attività dell'anno 2017, ha proposto un impegno maggiore per l'anno 2018, elogiando i Soci iscritti per l'apporto continuo e fiducioso offerto: Cav. Di Nicoli Nicola Vice Presidente; Cav. Francesco Di Pinto Segretario; Cav. Benedetto De Giglio, Cav. Domenico Sorrenti, Cav. Leonardo Saccinto, Cav. Leo Pietro, Cav. Nicola Fabrizio Salvatore, Cav. Girolamo Suriano.significa continuare a essere degni del privilegio ricevuto e iterare quell'insieme di comportamenti, principi e valori morali, perUn particolare ringraziamento è stato inoltrato al Cav. Luigi Vergaro, tesoriere Nazionale Ancri il quale a nome dell'intero Direttivo Nazionale ANCRI ha forgiato l'evento con la consegna di unLa presenza del Presidente Ancri Bari Cav., del delegato Brindisida Castellana Grotte, hanno completato il quadro di stima e riconoscenza reciproca. Altro momento emozionante della giornata è stata la consegna della pergamena, della tessera di Iscrizione ANCRI e spilla al nuovo iscrittoMusica e divertimento hanno completato lo scenario conviviale deldistinguendosi per impegno sociale e culturale grazie all' operosità, alla dedizione e promozione del territorio.