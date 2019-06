Sarà la sede dell',in via Ulisse Aldrovandi n.16 a Roma ad ospitare lche si terrà a partire dallediper l'elezione dei nuovi organi statutari con l'adozione del programma per il triennio 2019/2022. Dal Direttivo dirisulta regolarmente approvata una sola proposta con la denominazione "Insieme per un NUOVO INIZIO" con una lista di 9 candidati ( 5 donne e 4 uomini):Con una notae per la realizzazione del programma di"""Le vicende degli ultimi tempi di "CanoSIamo" hanno indotto i Soci Fondatori e gli Organi Dirigenti a mettersi insieme per rimettere in cammino l'nata, con tanto entusiasmo e impegno, 5 anni fa. La decisione che ne è scaturita, anticipa lo svolgimento dell'Assemblea generale dei soci e procede al rinnovo totale del Direttivo, del Collegio dei Probi Viri e del Collegio dei Revisori dei Conti.Proponiamo all'Assemblea dei soci la nostra ipotesi per la gestione del triennio 2019/2022– Preliminarmente ci impegneremo per consolidare, ampliare e arricchire le ragioni umane e sentimentali della nostra comunità. La comunità deiCi sono molte personalità nei più vari campi che ci inorgogliscono e devono essere indicate come esempi positivi. Con loro organizzeremo iniziative ed eventi. Pensiamo alla cultura, alle arti, allo spettacolo, all'economia, allo sport e a quant'altro ci si presenterà man mano che il tempo scorrerà. - La presenza di famiglie giovani orientera' la nostra attività in direzione degli interessi dei più piccoli. -Ĺa suggestiva idea della costruzione di un "Ponte " capace di 'ascoltare" questo mondoche si muove verso Roma, fatto di giovani studenti o lavoratori o persone alla ricerca di cure sanitarie specialistiche, e in grado di "orientare", suggerendo qualche soluzione di alloggio o altro andrebbe approfondita e sviluppata ,in considerazioni delle problematiche complesse. Senza dubbio accrescerebbe di molto la qualità del nostro impegno di umanità solidale. -Non saranno trascurate iniziative su Roma, la Città che ci ha accolti e nella quale ormai viviamo integrati, ricca di Storia, di cultura ,dotata di un fascino unico e coinvolgente. I Musei,le Gallerie, i Teatri, i grandi eventi , anche sportivi, potranno essere le giuste occasioni per stare insieme, contribuendo a migliorare sempre più la qualità della vita della nostra Comunità. -- Il lavoro organizzativo terrà conto delle competenze e delle esperienze dei componenti del Direttivo che, nell'operare, terranno sempre in mente la collegialità, la collaborazione,la lealtà, la solidarietà.Il nostro impegno lo dichiariamo apertamente, il nostro entusiasmo sarà il carburante per il viaggio, la nostra passione civile e sociale faranno il resto""".