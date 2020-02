Indossare una parrucca: un gesto importante per fronteggiare il cancro    

Sentita partecipazione e tanta commozione alla presentazione dell'importante iniziativapromossa dalla locale sezionea sostegno dell'con il patrocinio dellae delche sì è svoltapresso la sede del. All'incontro hanno parte, tra le altre:Past Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy Chair BPWI International Legal Advice Task Force,, Presidente Fidapa BPW Italy Distretto Sud-Est;assessore alla cultura e la dottoressa, Presidente Fidapa Canosa Di Puglia Delegata ANT Canosa Di Puglia"Come nasce l'idea? Sia per professione che per missione come volontaria vivo il dramma di moltissime donne, purtroppo sempre più numerose, che devono affrontare l 'ardua lotta contro il cancro". - Esordisce così la dottoressanella dichiarazione rilasciata a margine della presentazionedi sabato scorso."Alla paura di non riuscire a vincere la battaglia attraverso la chemioterapia" - prosegue la presidente FIDAPA Canosa - "si aggiunge il timore di non essere più se stesse nè fisicamente nè psicologicamente e di non essere più accettate dal partner e dalla società.he spesso induce al più malsano isolamento, assolutamente controproducente per la guarigione.Quando Myriam indossava le sue parrucche mi chiedeva sempre quale le donasse e alla mia risposta "Sei meravigliosa sempre", sorrideva e mi abbracciava e armata combatteva.Donare le parrucche a fine chemioterapia è un gesto vincente perchè è come dichiarare a se stessi e alla societá la fine di una guerra e augurare la vittoria a chi la riceverà. La partecipazione dei parrucchieri è poi una seconda azione di supporto per poter ottenere delle parrucche in cambio di capelli veri donati da chi sosterrà in questo modo le donne.Quindi ancora doppia generosità e solidarietà anche da chi non sta lottando direttamente."Le parrucche della solidarietà è un progetto unico ed esportabile anche all'estero, in quanto di grande utilità sociale , economico e sostenibile e poi genera energia positiva" Nel corso dell'incontro sono stati illustrati gli obiettivi ed i dettagli del progetto che prevede la possibilità di donare le parrucche alle persone in chemioterapaia. Indossare una parrucca può diventare un gesto importante per fronteggiare la malattia.