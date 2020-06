Incendio nel borgo antico del Castello

Tanto lavoro per ied i soccorritori intervenuti per domare un pericoloso incendio scoppiato quest'oggi in tarda mattinata aLe fiamme si sono propagate nella parte superiore di un edificio nel Borgo antico del Castello. Si temeva il peggio per l'utilizzo delle bombole di gas da parte dei residenti ma al termine dello spegnimento dell'incendio non sono stati registrati feriti ed intossicati. In loco, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e dei volontari della Misericordia per mettere in sicurezza l'intera zona difficile da raggiungere con gli automezzi. Sono inoltre giunti i tecnici del Comune di Canosa, i tecnici enel e gas per le verifiche dei luoghi interessati dall'incendio. Sono in corso gli accertamenti per le cause dell'incendio.