In vino veritas: Dalla leggenda di Diomede al 'Nero di Troia'

Dal detto 'in vino veritas' vengono fuori in Puglia nomi di vino bizzarri, parolacce o allusioni e modi di dire del tacco d'Italia, una carrellata di fantasia con un occhio all'attualità. E' quanto rilevain occasione dell'apertura delcon la più grande esposizione dei colori del vino mai realizzata nell'esclusivo salone creato a 'di fronte all'ingresso della struttura fieristica (Ingresso Cangrande). Dal noto e intramontabileche nulla ha a che vedere con la femmina del maiale, il cui nome deriverebbe piuttosto dalla leggenda di Diomede, reduce dalla guerra di Troia che portò sul Gargano dei tralci di vite – spiega Coldiretti Puglia - si passa alil vino furbo che fa a gara di astuzia conagli uccelli passeriformi si passa poi ai rapacicon ilil vino dalla forte personalità come l'animale mitologico che trainava il carro diIn epoca di virus e pandemia, c'è chi punta sull'etichettapretenziosa ma attuale, e per darsi forza nel periodo di difficoltà c'è chi investe suenologici.Tra i modi di dire spicca iche nel dialetto locale significacon i proprietari di palmenti, tipiche masserie foggiane provviste di vasche per la pigiatura dell'uva che davano in affitto le attrezzature per la lavorazione. Pertanto un affittuario toglieva il mosto appena prodotto dalle vasche del palmento (Cacce) per portarlo nelle proprie cantine, e un nuovo affittuario versava nelle vasche (Mmitte) la propria uva da pigiare, E da quanto declamavache volevae al vino chiedeva di far 'scendere negli occhi stanchi, consolatore, il sonno' hanno preso spuntoMa il vino fa anche strani scherzi, quando si trova il 'e si è costretti ad un avventurosoNomi bizzarri e ammiccanti, bottiglie ed etichette eleganti, qualità sempre più alta e ricercata hanno contribuito – insiste- alla popolarità internazionale di eccellenze varietali uniche qualicon il successo di vini DOC quali il, per citarne solo alcuni, hanno fatto del settore vitivinicolo pugliese il riferimento per vocazione, capacità di raccontare e promuovere al meglio il territorio, innovazione e grande propensione all'internazionalizzazione."Il successo dei vini di Puglia è il risultato di un mix vincente di fattori che partono dalle potenzialità del terroir e delle varietà autoctone, passando per le capacità imprenditoriali dei vitivinicoltori pugliesi che hanno portato al boom dei vini pugliesi. La Puglia può ripartire dai punti di forza con il segmento del vino che ha dimostrato resilienza di fronte la crisi e può svolgere un ruolo di traino per l'intera economia agroalimentare", afferma, presidente di Coldiretti Puglia.Grande exploit, dunque, della Puglia dei rossi e dei vini rosati che rappresentano il 40% della produzione nazionale totale dei rosati – insiste- con oltre 1 milione di bottiglie l'anno, quando quasi 2 bottiglie su 4 di roséSecondo uno studio della Coldiretti,: 1) agricoltura; 2) industria trasformazione; 3) commercio/ristorazione; 4) vetro per bicchieri e bottiglie; 5) lavorazione del sughero per tappi; 6) trasporti; 7) assicurazioni/credito/finanza; 8) accessori come cavatappi, sciabole e etilometri; 9) vivaismo; 10) imballaggi come etichette e cartoni; 11) ricerca/formazione/divulgazione; 12) enoturismo; 13) cosmetica; 14) benessere/salute con l'enoterapia; 15) editoria; 16) pubblicità; 17) informatica; 18) bioenergie.