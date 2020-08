In Estate Torno a Canosa

La pandemia del coronavirus con il conseguente lockdown ha messo in comunicazjone, grazie alle piattaforme digitali, le comunità dei non residenti con quella dellaLe Associazioni di Roma, Torino, la ricostituenda di Milano insieme ai numerosi concittadini di Pavia, Firenze, Bologna, Verona, Padova, Como, Viterbo, Albano, Cesenatico e persino, in alcuni momenti, di Chicago e New York, hanno iniziato a parlarsi guardando alla loro Città di origine chiedendosi:Nasce così #InEstateTornoaCanosa e l'iniziativa"con la Pro Loco che si è svolta lo scorso 13 agosto. Tanta voglia di solidarietà e determinazione nel cercare le opportunità di lavorare insieme per consolidare i legami e dare una mano. Con CanoSIamo di Roma, Il Ponte di Torino, San Sabino di Milano e la Pro Loco di Canosa per gli onori di casa, c'è stata una sentita partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni territoriali che hanno accolto l'invito al confronto, alla collaborazione e alla creazione di una rete al servizio dello sviluppo turistico ed economico della Città.Il Sindaco di Canosaaccompagnato da un'ampia delegazione dell'Amministrazione, tra i quali il vice Sindacoe l'Assessore alla Culturaha portato il saluto della Città. Sono intervenutiper "CanoSIamo",per" Il Ponte" eper "San Sabino",per "Il Comitato Premio Diomede" eparroco della Cattedrale San Sabino dispensando ottime dosi di incoraggiamento e realismo. Hanno presenziatoper la Fondazione Archeologica Canosina ,per "Italia Nostra",per il Rotary Club Canosa. Ha concluso la" il Presidente della Pro LocoIl dj Francesco ha veicolato gli interventi con brani rappresentativi delle città dove risiedono i canosini. Il giovanissimo talentuosoha eseguito brani di musica classica al pianoforte. Il siparietto dedicato alla tradizione è stato animato da, ex assessore all'agricoltura di Canosa. Le degustazioni dei taralli, del vino e delle percoche curate dai produttori locali Forneria del Borgo, Azienda Agricola Del Vento e Consorzio della Percoca di Loconia hanno evidenziato un ottimo livello qualitativo dei prodotti tipici serviti come è stato riferito dai partecipanti a margine dellapresso Palazzo Iliceto che si è conclusa con le foto di rito postate sui social con tanti commenti di gradimento.