In crescita il Pil della Puglia

Lo attestapresentato questa mattina a Roma. Il rapporto colloca la Puglia al secondo posto (dopo l'Abruzzo) tra le Regioni del Mezzogiorno. "La Puglia, che nel 2017 aveva già cominciato a riprendersi (+1,2%) – è scritto nel report – migliora ulteriormente gli andamenti del Pil nel 2018 (+1,3%). Anche in questo caso sono soprattutto le costruzioni a tirare (+4,4%), la crescita dell'industria in senso stretto si attesta sul +2,0% e quella dei servizi sul +1,1%. Va, invece, in controtendenza l'agricoltura (-1,0%)"."In attesa delle rilevazioni dell'Istat sul Prodotto interno lordo delle regioni italiane – ha detto l'assessore allo Sviluppo economico- fa piacere leggere quanto riportato nel rapporto Svimez. Se i dati dovessero essere confermati dall'Istat, potremmo dire che il Pil della Puglia è cresciuto di oltre 4 punti in quattro anni. Ci sembra un indicatore importante, capace di infondere fiducia sullo sviluppo della nostra regione dopo una crisi nazionale e internazionale devastante.In questo contesto – ha continuato – la crescita dell'industria del 2 per cento fotografa un tessuto industriale pugliese dinamico e vitale, ma testimonia in modo evidente anche la riuscita delle politiche industriali regionali che hanno sostenuto le aziende, spingendole ad innovare e ad internazionalizzare, per essere più competitive.Proprio in tema di occupazione sul report Svimez si legge che nel Mezzogiorno, l'occupazione, nella media dei primi due trimestri del 2019 è in calo in Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia, mentre cresce sensibilmente in Molise, Puglia, Basilicata e soprattutto Sardegna.Certo – conclude - dobbiamo lavorare ancora per recuperare i danni della crisi, ma se la crescita continua a questo ritmo, possiamo dire che la strada scelta è quella giusta".