Rifinanziamento per il fondo destinato al Bando Nidi

"E' stata approvata oggi, in Giunta regionale, la delibera che rifinanzia, con ulteriori 23 milioni di euro, il Fondo destinato alla misural'assessore regionale allo Sviluppo Economico,che prosegue: "NIDI è un'iniziativa particolarmente significativa, gestita da Puglia Sviluppo SpA (società in house della Regione Puglia) è finalizzata a promuovere e sostenere le microimprese di nuova costituzione, con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile nell'ambito di un investimento compreso tra 10.000 e 150.000 euro. Con questoche presentino difficoltà di accesso al mercato del lavoro e che intendano cimentarsi con l'avvio di una nuova impresa, potendo contare sul sostegno pubblico della Regione Puglia. Questa misura, che ha unaOra, visto il gran numero di domande di agevolazioni che continuano a pervenire (a dimostrazione dell'utilità della misura NIDI) la iniziale dotazione finanziaria pari a 54 milioni di euro è quasi completamente esaurita, e pertanto si è reso necessario – per scongiurare il rischio di un blocco nella concessione dei finanziamenti – rimpinguare il Fondo destinato a questa iniziativa con ulteriore 23 milioni di euro, 10 dei quali per il 2019 e i restanti 13 per il 2020.con un'attenzione particolare al tema dell'innovazione e alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali finalizzate all'aumento dei livelli occupazionali. Proseguiremo con forza e determinazione su questa strada, nella consapevolezza che lo sviluppo e la crescita della Puglia passa dall'implementazione di una politica industriale regionale capace di sostenere il nostro tessuto produttivo, con una serie eterogenea di strumenti messi a disposizione delle aziende, in modo da poter raggiungere ogni tipo di esigenza imprenditoriale. Da questo punto di vista. conclude l'assessore -che, anche grazie al rifinanziamento del Fondo deciso oggi in Giunta, intendiamo proseguire anche in futuro".