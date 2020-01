Il Tricolore emblema di democrazia, solidarietà e giustizia sociale

Grande partecipazione di pubblico e di autorità allesvoltesi quest'oggi a. Scolaresche, genitori con i figli, nonni per mano ai nipotini,. Illegato alla storia, quella deiColori che sono ancora oggi emblema dei diritti umani e civili fondamentali. Quest'anno, la giornata del 223esimo anniversario è stata dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, unendo così quelle che sono due competenze che rendono Reggio famosa:e il, il pensiero educativo sull'infanzia e sui diritti ad essa connessi. E' stato il presidente del Parlamento europeol'ospite d'onore della Festa del Tricolore di Reggio Emilia che ha affermato: "È bello essere qui a ricordare(per esempio non c'e' l'inno) a testimoniare la nostra identità, la nostra unità e la nostra indipendenza. E' stata un simbolo nella lunga marcia per l'unificazione e nella lotta di liberazione per riconquistare la democrazia ".Per l'occasione Il Presidente della Repubblica,, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Ricorre oggi ilcome simbolo dello Stato unitario e poi della Repubblica, affermando i valori di libertà e democrazia che hanno ispirato tante generazioni di italiani.Divenuto simbolo dell'Italia, del suo popolo e dell'italianità nel mondo, è elemento che ci contraddistingue in ogni luogo e in ogni ambito, dalle missioni di pace delle nostre Forze Armate alle sedi diplomatiche all'estero, dalle competizioni sportive alle espressioni artistiche. Esso racchiude i sentimenti di unità e di coesione, rappresenta i nostri valori e l'identità nazionale e costituisce ideale legame tra le diverse generazioni e tra tutti gli italiani o figli di italiani residenti all'estero. È un imprescindibile patrimonio che ci stimola ed esorta a proseguire, con rinnovato impegno e sulla base di radici comuni, il nostro cammino caratterizzato da innovazione, progresso, rispetto e benessere.