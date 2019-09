Il Presidio Territoriale di Assistenza è una realtà.

Un day service chirurgico già attivo, un centro risvegli con 45 posti letto, 40 posti letto di riabilitazione di cui 20 di riabilitazione cardiologica, un punto di primo intervento a gestione 118, una unità operativa di lungodegenza: il"""Una realtà già realizzata in buona parte, una realtà che per un'altra parte importante sarà realizzata entro la fine dell'anno""" – Esordisce così il Direttore Generale Asl Bt,– """Da poco più di un mese, infatti, è attivo ile che sta già facendo registrare una importante riduzione dei tempi di attesa sulle chirurgie ospedaliere con decine di interventi di chirurgia e oculistica già eseguiti; a breve saranno eseguiti anche interventi ortopedici, chirurgia del piede come alluce valgo e della mano, mentre tra qualche giornoe al posto del reparto di geriatria, i cui posti letto vengono spostati su Bisceglie, entro qualche settimana saranno attivati iuna importante attività a valenza aziendale poiché è l'unica realtà della Asl Bt. Sul Centro Risvegli – prosegue il direttore– siamo in una fase avanzata da un punto di vista amministrativo a breve sarà consegnato il progetto esecutivo, già aggiudicato ed ultimato, a seguito del quale sarà avviata la gara per l'affidamento dei lavori. Stiamo tenendo fede a quanto più volte dichiarato, anche pubblicamente, e a quanto previsto dal piano di riordino ospedaliero.– continua il Direttore Generale Asl Bt – si sta componendo secondo un preciso e serrato cronoprogramma che ovviamente non può che essere costruito a tasselli consecutivi.nella convinzione che i servizi che siamo e saremo in grado di offrire risponderanno a esigenze espresse da parte della popolazione, fermo restando che per le acuzie i punti di riferimento restano gli ospedali di Andria Barletta e Bisceglie così come stabilito dalla normativa regionale. A Canosa dunque c'è fermento: è tutt'altro che un posto vuoto stiamo ridando dignità a un presidio di assistenza che punta a essere un punto di riferimento sul territorio anche attraverso servizi di fondamentale importanza come l'ufficio vaccinazioni che da qualche mese è stato trasferito proprio nel pta di Canosa in luoghi perfettamente idonei.– conclude il direttore– racconteremo i singoli progetti frutto di un lavoro ampio e articolato di programmazione che pone Canosa tra i nodi cardine di un piano di potenziamento dell'assistenza territoriale""".Mentre, a(BT) è in programma la cerimonia di inaugurazione dell'Hche si terrà alledi l. La struttura, ubicata presso l'ex ospedale, in via Cappuccini n.1, è tra le poche pubbliche della Regione Puglia ed è dotata di 12 posti letto. L'hospice è una struttura di accoglienza e ricovero che ha come obiettivo quello di offrire cure palliative nelle fasi più avanzate della malattia. Alla cerimonia di inaugurazione partecipano:(Presidente Regione Puglia), Sua Eccellenza(Vescovo di Andria),(Direttore Generale Asl Bt),(Sindaco di Minervino Murge)(Direttore Sanitario Asl Bt) e(Direttore Amministrativo Asl Bt). Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno anche gli autori degli scatti fotografici selezionati nell'ambito del concorso, utilizzati per allestire tutta la struttura.