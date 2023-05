Il LABORATORIO DELLE GENERAZIONI per sviluppare capacità e conoscenze

In tarda serata si è svolta la conferenza di presentazione del progettofinanziato dalla Regione Puglia nell'ambito "Per l'occasione sono intervenute : la Dottoressa, assessore del Comune di Canosa di Puglia con delega ai Servizi Sociali, l'Avvocato, già Assessore Comunale alla medesima delega al tempo della partnership del Comune al progetto della Misericordia;governatore della Misericordia Canosa e Direttore del Progetto,operatore della Misericordia Canosa e Coordinatore del Progetto ed il dottorche ha collaborato alla stesura del progetto e di quest'ultimo coordinatore insieme a Milanese. Associazione Misericordia di Canosa di Puglia ha partecipato e vinto il bando indetto dalla Regione Puglia denominato "PugliaCapitaleSociale 3.0 per gli enti di terzo settore". Il progetto ha ricevuto anche la partecipazione del Comune di Canosa di Puglia. offre un'occasione per costruire un solido ponte per approfondire la conoscenza reciproca, per entrare uno nel mondo dell'altro, per capirsi e comunicare meglio in un clima tranquillo, accogliente e divertente attraverso proposte di laboratori pensati in base alle capacità e alle conoscenze di ognuno. Il progetto si propone come un contenitore di attività, spazi e tempi in cui ogni bambino/ragazzo e ogni anziano possono incontrarsi poiché "consideriamo l'incontro quale occasione per scambiare esperienze, scoprire il nuovo, esplorare, scambiarsi sguardi, sorrisi e gesti, e insieme creare relazioni." Scopo di questo progetto è attivare dei Laboratori Intergenerazionali tra bambini ed anziani e sostenere eventi che possano sviluppare capacità e conoscenze, favorendo lo sviluppo dell'intelligenza pro-sociale stimolando il dialogo interculturale e intergenerazionale, formando i nostri bambini verso quei sentimenti altruistici che sono in grado di innescare i processi di reciprocità.I partner di questo progetto sono: la ditta "Le due Rose" per il laboratorio di panificazione, l'Azienda Agricola Fioravante per il laboratorio di olivicoltura e molitura , l' Associazione "Teatro Nuovo" per il laboratorio teatrale, la Fondazione Archeologica Canosina per il laboratorio di archeologia, l'Azienda Agricola Lorenzo Natale per il laboratorio di orto e botanica, il signor Mario Ferrante per il laboratorio di cioccolateria, la CDQ ITALIA FORMAZIONE per il laboratorio d'informatica oltre alla partecipazione valoriale dell'Università della Terza Età "Ovidio Gallo" di Canosa, dell'Associazione Arma Aeronautica sezione "Gen, Del Vento" di Canosa e della locale sezione dell'Istituto Nastro Azzurro e della Pro Loco.