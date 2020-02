L'instancabile opera delle Misericordie di Puglia

Apprezzamenti da più parti per l'organizzazione dellain occasione della visita die delle tantissime autorità giunte, tra le quali il presidente della Repubblica,, che domenica scorsa, fra Corso Vittorio Emanuele, Basilica di San Nicola e Lungomare ha visto affluire 40mila persone circa nel capoluogo pugliese. La messa officiata dal Santo Padre ha concluso l'evento di riflessione e spiritualitàorganizzato dalla CDal 19 al 23 febbraio 2020, a Bari, si sono riuniti i vescovi provenienti da 20 paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Importante come sempre è stato il ruolo della Protezione Civile regionale impegnata con lal'Anpas, la Croce Rossa ed anche l'Ordine di Malta. In particolare, i volontari della Federazione delle Misericordie di Puglia, hanno operato con diversi mezzi ed un posto medico avanzato per gli interventi di primo soccorso. Laha partecipato con una squadra diche hanno prestato servizio sanitario in ausilio al 118 durante la visita di Papa Francesco a Bari. Inoltre hanno messo a disposizione ancheIn questi giorni, sono anche impegnati con le altre squadre di volontari della Federazione delle Misericordie di PuglianegliL'impegno dei volontari giallociano proseguirà sino a cessate esigenze da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.