Il fenomeno del riciclaggio, ponte tra criminalità organizzata e società civile

Il prossimoallepresso l'Aula di Udienza del Giudice di Pace di Barletta in via Zanardelli si svolgerà l'evento formativo dal titolo:. Il convegno promosso ed organizzato dall'Associazione "Avvocati Barletta" è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani. L'evento formativo vedrà la partecipazione di illustri relatori:, avvocato penalista del Foro di Bari, autore del libro "Il riciclaggio e la sua connotazione transnazionale (il caso Vaticano)"e volto noto per la partecipazione al programma "Chi l'ha visto"; Pierpaolo Grimaldi, avvocato del Foro di Trani.Il fenomeno del riciclaggio, internazionalmente conosciuto come "Money laundering", lavaggio di denaro sporco, consiste in un complesso di operazioni volte al trasferimento o alla conversione di denaro, o altri beni, derivanti da attività illecite per conseguirne l'impiego nei circuiti economici legittimi, occultando o dissimulando l'origine delittuosa degli stessi. Questo fenomeno rappresenta un ponte tra criminalità organizzata e società civile con rilevanti ripercussioni economiche e finanziarie, tali da originare gravi effetti distorsivi nell'economia legale. Obiettivo della trattazione in programma è quello di fornire un excursus in primis del panorama normativo nazionale e comunitario, focalizzando successivamente l'attenzione sull'effetto della recente normativa antiriciclaggio dello Stato Città del Vaticano e suoi profili economici-giuridici.L'incontro vedrà la partecipazione straordinaria: del Cav. Dott.ssaPresidente Divine del Sud e volto noto dei Tg di Telenorba; e dell'avvocatoConsigliere delegata alle politiche culturali della Regione Puglia. Inoltre, "in un mondo così incerto e complesso come il nostro, oltre a un approccio tradizionale alla materia, si vuole attingere alla nostra intuizione e intelligenza emotiva." È per questo che l'aula del Giudice di Pace di Barletta farà da contenitore dell'opera del Maestro barese, poliedrico e internazionale,L'evento è aperto al pubblico.Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa del convegno composta dall'avvocato(Segretario dell'Associazione Avvocati Barletta) e dall'avvocato(Consigliere delegato alla comunicazione dell'Associazione Avvocati Barletta) mandando una mail a avvocati.barletta@gmail.com