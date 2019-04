IL BENE NOSTRO. Un impegno per il patrimonio culturale

In occasione dell'uscita del libro "del professorle associazioni Club per l'UNESCO di Canosa di Puglia, FIDAPA, Fondazione Archeologica Canosina, OmniArte.it, Pro Loco, Tango Renato - Servizi per l'Archeologia e il Turismo, con il comitato Biblò, in collaborazione con il Museo dei Vescovi "Mons. Francesco Minerva" e con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, assessorato alla Cultura, hanno organizzato un iche si terrà apresso l'alledi. Prendendo le mosse dalla sua esperienza di Presidente del Consiglio Superiore "Beni culturali e paesaggistici" del MIBACT (tra il 2014 e il 2018), organo al quale ha attribuito un ruolo particolarmente attivo nella recente fase delle radicali riforme del patrimonio culturale,affronta una serie di temi, sui quali è intervenuto in vario modo negli scorsi anni e continua a fare sentire la sua autorevole voce:la formazione e la ricerca, le professioni dei beni culturali e il lavoro, l'archeologia pubblica e la gestione dal basso, l'accesso ai dati e la liberalizzazione delle immagini, e molti altri temi ancora dell'articolato e complesso mondo del patrimonio culturale. Una vera e propria testimonianza di un ininterrotto impegno militante e di una forte passione culturale e civile da parte di un archeologo che ha sempre associato la didattica e la ricerca universitaria alla politica culturale.Alla presentazione del libro "interverranno:monsignore della Cattedrale San Sabino,curatore del Museo dei Vescovi, l'autore, ordinario di archeologia cristiana e medievale all'Università di Foggia. A dialogare con l'autore,book blogger per Giallo e Cucina e curatrice della rubricadiPer i saluti istituzionali :assessore alla cultura del comune di Canosa di Puglia;presidente FIDAPA;, presidente Pro Loco;presidente Club per l'UNESCO di Canosa di Puglia;presidente della Fondazione Archeologica Canosina;amministratore della Tango Renato - Servizi per l'archeologia e il turismo,, portavoce del comitato Biblò. Book Shop a cura della libreria Ubik di Foggia.