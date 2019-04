Il 1° Maggio a “A spasso nel tempo”

è stata tra le mete più visitate nella scorsa Pasquetta della Provincia Barletta Andria Trani. In occasione della festività del 1° Maggio sono in programma due diverse passeggiate archeologiche. Lae dittaorganizzano il tour, comprensivo delle visite ai seguenti siti:(XII sec.d.C.), contenente le spoglie del principe d'Antiochia;con il nuovo allestimento comprendente oltre 450 vasi narranti storie e miti;(IV-III sec.a.C.), dove è possibile ammirare una deductio ad inferos affrescata;(VI sec.d.C.), edificato per opera del Santo vescovo Sabino;(I sec.a.C-I sec.d.C.), tipica abitazione romana d'età augustea.Mentre allecon incontro in. Percorso monotematico alla scoperta diun'affascinante esplorazione del sottosuolo della città e dei tesori che nascondeva: gli ipogei e i corredi funerari. Gli ipogei sono le dimore ultraterrene dei "principi dauni", tombe interamente scavate nel tufo e risalenti al IV-III sec. a.C. I siti visitabili saranno: la(tra la fine del IV e i primi del III sec. a.C.), interamente scavato nel banco tufaceo si articola in un dròmos e cinque celle, gli(IV-I sec. a.C.), il più importante complesso funerario di Canusium e dell'intera regione; l(IV-III sec. a.C.), interamente scavato nell'argilla; l'(III sec. a.C.), il quale presenta l'affresco del mitologico cane a tre teste Cerbero ; l'(V-I sec. a.C.)., complesso funerario con diverse tipologie di ambienti. Per partecipare alle passeggiate è necessaria la prenotazione all'utenza telefonicaattiva perrichiedere ulteriori informazioni. Tutti i siti sono censiti sue presenti suil sito di viaggi più grande del mondo.