I primi 30 anni della VEGAPOL

Un primo maggio particolare quello vissuto dallache ha celebrato il trentennale di fondazione e di attività in materia di sicurezza ed investigazioni sul territorio. "Orgogliosi della nostra realtà aziendale in continua innovazione, anno dopo anno, la nostra storia si rinnova." E' stato più volte ribadito nel corso della cerimonia svoltasi ieri mattina apresso la sede legale con ila porgere gli onori di casa alle autorità intervenute, tra le quali: il sindaco di Canosa,il vice sindacoil consigliere regionalee il presidente di CONFINDUSTRIA Puglia,, che hanno espresso le loro congratulazioni ed apprezzamenti."Il 1° Maggio di 30 anni fa nasceva a Canosa una splendida realtà, quella dell'Una data simbolica quella della Festa dei Lavoratori, che rende ancor più speciale questo anniversario. Un traguardo, quello dei 30 anni di attività, frutto di dedizione, lavoro, perseveranza che ha nel dottor Vincenzo Forina il suo emblema. Dal 1993 ad oggi competenza e professionalità hanno contraddistinto la Vegapol e noi non possiamo essere che fieri di questo traguardo." Ha dichiarato ilmentre, il consigliere"Oggi a 30 anni di distanza posso testimoniare l'efficienza, la serietà, la competenza, la professionalità e la passione di questo straordinario gruppo, composto da uomini e donne, straordinario e 'magistralmente' coordinato dal dottor Vincenzo Forina, in tutte le attività."Risale al, la data di inizio delle attività dellache nel corso degli anni si è specializzata anche nella gestione elettronica dei servizi di vigilanza con l'utilizzo di tecnologie e strumenti all'avanguardia. Con la sua organizzazione, la societàè autorizzata a svolgere i servizi d'istituto nelleoltre che su tutto il territorio nazionale con servizi di gestione allarmi e videosorveglianza. Riconoscimenti e fiducia da importanti istituzioni sono stati riservati allaoltre a richieste di ausilio per i suoi agenti "preparati al meglio per ottenere un gioco di squadra vincente", contraddistinguendosi per l'efficienza e la tempestività nell'arco della giornata e dei primi 30 anni di attività .