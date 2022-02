Canosa: rinvenuta autovettura gravemente danneggiata

Ieri sera, intorno alle ore 22,00 circa, interveniva una pattuglia della Vegapol in servizio nel territorio di Canosa di Puglia. Le prime fonti riferiscono che all'altezza della prima rotatoria sulla S.S. 93 direzione Loconia-Lavello, la pattuglia della Vegapol rinveniva un'auto gravemente danneggiata al centro della carreggiata, direzione Canosa. La guardia immediatamente provvedeva a verificare l'eventuale presenza di feriti a bordo dell'autovettura, avvisando al contempo la propria sala operativa. Dalla centrale della Vegapol è partita la segnalazione dell'accaduto al Commissariato della Polizia di Stato che provvedeva ad inviare degli agenti in loco, atteso che l'autovettura costituiva un pericolo per la viabilità. La pattuglia intervenuta per gli accertamenti del caso, provvedeva a far rimuovere il veicolo e a rintracciare il proprietario dell'autovettura danneggiata.