Canosa : Doppio intervento della Vegapol

Un duplice intervento della Vegapol questa notta a Canosa di Puglia ha scongiurato due diversi tentativi di furto. Nel primo caso, alle ore 23.15 circa, nel corso del consueto controllo della zona industriale di Canosa, una pattuglia ha notato una Range Rover di grossa cilindrata con vetri oscurati e sospetta per essere stata vista in altre circostanze, ferma davanti all'ingresso di un'azienda. L'addetto di Vegapol, scorgendo l'azione sospetta, ha prontamente avvisato i Carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno sorpreso alcune persone già pronte per trafugare un'autovettura e un furgone. Alla vista delle pattuglie i malfattori si sono dati alla fuga a bordo del suv, riuscendo a far perdere le loro tracce sulla S.P. 231 in direzione Andria. Avvisato immediatamente, è giunto sul posto il titolare dell'azienda che ha preso in consegna i veicoli oggetto del tentato furto.Sempre nella nottata di ieri, alle ore 1.20 circa, la sala operativa è stata allertata a causa di una infrazione nel perimetro esterno di un campo fotovoltaico ubicato nelle campagne canosine. Sul posto sono accorse alcune pattuglie di Vegapol che hanno riscontrato la presenza di un varco nella recitazione: dall'analisi delle videocamere di sorveglianza collegate alla centrale Vegapol, è stata in effetti registrata la presenza di quattro persone che si sono poi date alla fuga. Nulla era stato asportato o danneggiato. Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine.