I militari della “Pinerolo” in partenza per l’estero

ieri ha avuto luogo presso lala cerimonia per salutare il rientro e la partenza deimpegnati all'estero dove hanno operato lo scorso anno e proseguiranno nel 2019. L'evento, che ha visto schierate le pluridecorate Bandiere di Guerra del 9° Reggimento Fanteria "BARI", del 7° Reggimento Bersaglieri e dell'82° Reggimento Fanteria "TORINO" si è svolto alla presenza del Comandante del Comando delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d'Armata, e di numerose autorità civili, religiose e militari della Puglia. In particolare il 2018 ha visto il comando dellaunica grandegià completamente digitalizzata e dotata dell'innovativoin Afghanistan dove ha guidato il Train Advise Assist Command West (TAAC-W), il Comando NATO con base a Herat. Il TAAC – West, all'interno del quale ha operato ilche ha costituito laossia la forza di manovra, esprime un nuovo concetto operativo non più incentrato sulla funzione da combattimento ma basato essenzialmente sul supporto e sull'addestramento delle Forze Armate afghane. Durante i sei mesi di missioneagli ordini del Generale di Brigatahanno condotto numerose attività di addestramento, assistenza e consulenza a favore dei colleghi delle forze di sicurezza afgane ottenendo importanti risultati e riconoscimenti anche in ambito internazionale. Nello stesso anno ilè stato schierato nel contesto dell'operazione NATO in Lettonia denominataContestualmente l'82° Reggimento, rinforzato con una componete ad alta connotazione specialistica dell'11° Reggimento Genio Guastatori, ha guidato la Task Force "Praesidium" a Mosul in Iraq dove hanno garantito la sicurezza di una diga, infrastruttura di rilievo strategico per l'Iraq, che serve ad approvvigionare di acqua centinaia di migliaia di persone che abitano nelle regioni circostanti. Durante la cerimonia è stato anche salutato ilche nei prossimi giorni sarà impiegato nel contesto delladenominataIl contingente assicurerà la sicurezza della base e dell'ospedale da campo italiano. IlComandante del Comando delle Forze Operative Sud, ha espresso grande soddisfazione per l'impegno e gli eccellenti risultati conseguiti dallae dalle sue Unità fuori dai confini nazionali in un periodo molto sensibile per la stabilizzazione delle aree di crisi dove anno operato e per l'impegno profuso nel campo della cooperazione civile-militare per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale.