Giuseppe di Nazareth, monologo di un padre sognatore

In occasione dellala parrocchiapropone un'incontro di riflessione sulla figura del padre putativo di Gesù. Alledisarà presentato il libro dal titolo "con la partecipazione dell'autore, sacerdote della Diocesi di Andria. L'opera letteraria attingendo ai Vangeli dell'infanzia di Matteo e Luca, nonché alla Lettera apostolicadi, cerca di "dare voce" al personaggio più silenzioso e discreto del Vangelo, nonostante la sua altissima missione di essere posto a custodia del Figlio di Dio:"uomo giusto", un giovane che sogna il futuro realizzato nel lavoro di carpentiere, affiancato dalla sua donna, Myriam. Il progetto di Dio sconvolge i suoi piani e lo mette in atteggiamento di faticosa ricerca e discernimento, con i relativi dubbi e interrogativi che sorgono nel suo animo. La sua esperienza si gioca su diversi fronti: davanti a Dio, cui vuole essere fedele; davanti a se stesso in quanto uomo; davanti alla sua promessa sposa "trovata" incinta; davanti alla Legge e alla tradizione del suo popolo; davanti a Gesù di Nazareth, Figlio di Dio e Figlio dell'uomo; e non ultimo davanti alla storia dell'umanità, che in Gesù di Nazareth riconosce il suo Messia. La serata sarà allietata degli interventi: del soprano; dial violino e dial pianoforte.