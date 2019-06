Giornate dell'Archeologia in Europa

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ALTAMURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI GIOIA DEL COLLE

MUSEO NAZIONALE JATTA

MUSEO NAZIONALE E PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA

ANTIQUARIUM

E PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CANOSA

CASTELLO SVEVO DI TRANI

Dal 2010, ilaffida ail coordinamento e la promozione delle Giornate nazionali dell'archeologia (Journées nationales de l'archéologie o JNA). In occasione delle JNA, ogni terzo weekend di giugno, tutti gli attori del mondo dell'archeologia si mettono all'opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e i retroscena di questo settore. Il 2019 coincide con il decimo anniversario dellee per condividere questa decima edizione con un pubblico ancora più ampio, Inrap aprirà queste giornate a tutti i paesi europei. Questi tre giorni rappresentano uAttraverso eventi originali e festosi, le famiglie, le scuole, gli studenti, gli appassionati di storia o i semplici curiosi potranno scoprire il patrimonio archeologico e relazionarsi ad esso.Presentazione in anteprima della mostra dei reperti archeologici le cui raffigurazioni contengono strumenti musicali. Al termine dell'esposizione i visitatori saranno coinvolti in una visita guidata. L'ingresso alla presentazione ed alla visita è gratuito.Per info tel. 080 3146409 mail pm-pug.museoaltamura@beniculturali.it Il Parco Archeologico di Monte Sannace custodisce uno fra i più importanti siti indigeni della Peucezia preromana. L'insediamento ha restituito evidenze riferibili ad un arco cronologico molto ampio che a partire dall'età del Ferro giunge fino all'età romana primo-imperiale. L'iniziativa "Il parco si racconta" permetterà di conoscere quali sono le attività in essere del parco organizzate dal Polo Museale della Puglia e quali sono i risultati dell'ultima campagna di scavo condotta dall'Università di Bari.gli allievi della 5° C della Scuola Primaria San Filippo Neri di Gioia del Colle (BA) forniranno uno spaccato della vita e delle abitudini peucezi attraverso un'originale laboratorio teatrale. La partecipazione alle iniziative è gratuita mentre la visita del Parco prevede il biglietto ordinario.Per info e prenotazioni tel. 080 3483052 mail pm-pug.parcomontesannace@beniculturali.it Archeokids, laboratorio di scavo simulato per bambini.visita guidata al Museo Archeologico.Dall'argilla al vaso, laboratorio di realizzazione di vasi con tecniche antiche, per bambini.visita guidata al Museo ArcheologicoLe attività sono a pagamento e su prenotazione.Inoltre per giovedì 13 giugno è prevista una simulazione ed esercitazione di visite guidate e di descrizioni di reperti archeologici a cura degli studenti del Liceo Majorana di Putignano.Per info e prenotazioni tel 080 3491780 mail castello.gioiadelcolle@novaapulia.it A partire da venerdì 14 giugno sarà visitabile nella Sala II del Museo Nazionale Jatta l'esposizione temporanea di un corredo tombale ricomposto con i vasi della collezione Jatta dal titolo Un museo, tante storie. La scoperta di via Piave nel 1886. Fra i reperti esposti, tutti solitamente custoditi nelle teche ottocentesche del Museo Nazionale Jatta, spiccano alcuni esemplari di elevatissima qualità stilistica ed iconografica. Si segnala inoltre la presenza di un vaso di recente riportato al Museo Jatta di Ruvo dal deposito della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto, dove era custodito dal 1993.L'esposizione, corredata da un breve pannello didattico e da didascalie narrative utili per comprendere l'intera composizione del corredo funerario ricostruito, si svolgerà dal 14 giugno al 2 settembre 2019 ed è a titolo gratuito.Per info tel. 080 3612848 mail pm-pug.museoruvo@beniculturali.it Alla ricerca dei "segni", visita guidata lungo la fascia costiera alla ricerca dei segni lasciati dall'uomo per realizzare attività diverse. La visita è a cura del'Associazione L'Anfora.Visita guidata al Museo, a cura del Servizio Educativo.La partecipazione alle iniziative è gratuita mentre l'ingresso ai siti prevede il biglietto ordinario. E' consigliata la prenotazione.Per info e prenotazionitel. 080 4829742 mail: museo.egnazia@novaapulia.it La battaglia e le fonti storiche,visita guidata al percorso espositivo e alla cittadella, con lettura dei testi di Tito Livio e Polibio sulla battaglia della Seconda Guerra Punica.Alla scoperta di Canne della Battaglia, visita guidata dedicata ai più piccoli.Piccoli vasai, laboratorio didattico con l'argilla (per max 15 bambini).La partecipazione alle iniziative è gratuita. E' consigliata la prenotazione.Per info e prenotazioni tel. 0883 510993 mail: pm-pug.museocannedellabattaglia@beniculturali.it In occasione delle Giornate dell'Archeologia in Europa 2019, il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, con il supporto tecnico della Fondazione Archeologica Canosina, organizza la conferenza del dott. Roberto Goffredo, archeologo dell'Università di Foggia dal titolo Olio, vino e grano nella valle dell'Ofanto di età ellenistica e romana.La conferenza avrà luogo al pianterreno del Museo, nella suggestiva cornice offerta dall'esposizione dell'opera del Maestro Giuseppe Carta "Olive" e illustrerà i risultati delle indagini topografiche nella valle dell'Ofanto e l'importanza delle produzioni agricole per lo sviluppo del centro di Canosa nell'antichità. L'ingresso all'evento è gratuito.Per info tel. 0833 664716 mail: pm-pug.museocanosa@beniculturali..it Nella splendida cornice del Castello Svevo di Trani, per rendere omaggio alle Giornate dedicate all'Archeologia, si propone un intrigante binomio tra la vista dei reperti emersi dagli scavi del butto del Castello conservati presso il Museo e l'ascolto di una selezionata scelta di brani che hanno costituito il primo nucleo del Jazz."Jazz a corte" porterà apprezzatissimi musicisti dal respiro internazionale quali Roberto Ottaviano al sax, Guido Di Leone alla chitarra e Bruno Montrone al pianoforte, all'interno del programma degli eventi organizzati dal Polo Museale della Puglia e dal Castello Svevo di Trani. In quest'occasione, grazie alla collaborazione con l'Associazione "Nel Gioco del Jazz", di cui il Maestro Ottaviano è Direttore Artistico, il JAZZ, da menestrello di corte, vi accompagnerà alla scoperta dei tesori del sito. Il programma propone l'esecuzione brani, tra i quali, "Slam", "Waltz New", "Careful", "Bimini" di Jim Hall; "Beatiful Love" di Victor Young; "In a sentimental mood" di Duke Ellington e infine "Limbo" di Wayne Shorter.. L'Ingresso al concerto è gratuito.Per info e prenotazioni tel. 0883500117 mail: castello.trani@novaapulia.it