Giornata mondiale degli insegnanti

Oggi è la, istituita nel 1994 dall'Unesco, l'Organizzazione delle Nazioni unite che si occupa di educazione, scienza e cultura. Il suo scopo è quello di ricordare l'importanza degli insegnanti e migliorare le loro condizioni di lavoro. In occasione dell'evento, la Polizia postale e delle comunicazioni ha organizzato una serie di workshop sul tema della sicurezza online, in molte scuole elementari sparse sul territorio nazionale. Gli operatori della Postale hanno incontrato più di 50mila bambini ai quali è stato regalato il libroSi tratta di un volume dedicato ai bambini e alle loro famiglie per aiutarli ad affrontare insieme i temi della sicurezza del web, edito da Gribaudo, è stato realizzato dalla Polizia di Stato, Google, Mondo Digitale, Altroconsumo, e sarà distribuito, gratuitamente, anche dalla casa editrice Feltrinelli. Al centro del dibattito con gli specialisti della Polizia postale,I protagonisti del libro sonoche, in occasione del compleanno del nonno, compiono un viaggio attraverso i "quattro regni di Interland", alla ricerca di un regalo nascosto. Nel corso del viaggio, i protagonisti dovranno affrontare alcune sfide come haters, phishing, incidenti legati alla privacy online, le stesse che tutti noi affrontiamo ogni giorno sul web, con insegnamenti e consigli.L'obiettivo delle attività è insegnare ai bambini, sempre più precoci nell'utilizzo dei device, e che nel periodo dell'emergenza Covid-19 sono stati molto esposti in solitudine sulla rete Internet e vittime di reato, a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all'adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri.è un impegno quotidiano della Polizia di Stato e la collaborazione con il ministero dell'Istruzione è assolutamente determinante. Iniziative come questa Giornata mondiale, celebrata in tutto il mondo, sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della Rete all'attenzione di un grande numero di utenti, soprattutto adulti, che sono oggi nel nostro Paese quelli meno consapevoli dell'importanza di educare i minori a un uso sicuro, consapevole e responsabile del web.