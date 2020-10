Fratelli tutti: Sulla fraternità e l’amicizia sociale

L'Enciclica, annunciata dalla Sala stampa vaticana il 5 settembre 2020, è stata firmata dal Papa il 3 ottobre 2020,

è articolata in 8 capitoli e 287 paragrafi.

è il titolo della, ispirata dalla figura diCome Egli stesso rivela nella introduzione, il documento è stato scritto anche alla luce dei diversi incontri avuti con gli esponenti delle altre religioni. Unasemplice e pienamente comprensibile nella esposizione, bellissima nella concatenazione dei vari passaggi, e, aggiungerei,rendendolo nello stesso tempo testimone e protagonista di questo tempo; essasu tante problematiche di grande attualità:e le rende capaci di sentirsi, l'imprescindibile funzione sociale della proprietà, il pauroso limite delle frontiere che acuiscono le incomprensioni,il rinnovato dialogo sociale capace dil'artigianato creativo della pace universale,il valore incommensurabile del perdono, l'ingiustizia e la follia della guerra e l'insensatezza della pena di morte, le religioni solidali nel servizio alla fraternità nel mondo… La lettura rende il senso dell'accorata e appassionata esortazione di una persona illuminata che. La scelta del titolo ha già in sè il fondamento delle riflessioni di Papa Francesco, che abbiamo imparato ad ascoltare in questi anni per la profondità e familiarità del suo linguaggio:Il nostro intento, nel breve spazio di questo articolo, è quello di introdurre e sollecitare la lettura del testo papale, fermando la nostra attenzione su due espressioni particolarmente illuminanti circa il pensiero del Papa:e la necessità diSiamo al settimo capitolo, che ha per titolo. Scriveè importanteIl non riconoscimento della diversità è una forma grave di violenza, che genera tante altre forme di discriminazione: "Quando una parte della società pretende di godere di tutto ciò che il mondo offre, come se i poveri non esistessero, questo ha le sue conseguenze. Ignorare l'esistenza e i diritti degli altri, prima o poi provoca qualche forma di violenza…". Oggi si stima, secondo fonti attendibili, che un miliardo di persone non ricevono le cure sanitarie di cui avrebbero bisogno, né hanno accesso alle medicine di base, e milioni di bambini continuano a vivere, e a morire, in condizioni inaccettabili. "Di conseguenza, - continua, - un patto sociale realistico e inclusivo deve essere anche un 'patto culturale', che rispetti e assuma le diverse visioni del mondo, le culture e gli stili di vita che coesistono nella società". Questo patto richiede anche di accettare la possibilità dibuon segno il Nobel per la pace assegnato al programma Onu per l'alimentazione). E' necessario che si riconoscano le diverse culture, senza pretendere nei fatti una egemonia che cerca di imporre sulle altre popolazioni il proprio modo e stile di vita: "E' il vero riconoscimento dell'altro, che solo l'amore rende possibile e che significa mettersi al posto dell'altro per scoprire che cosa c'è di autentico, o almeno di comprensibile, tra le sue motivazioni e i suoi interessi" (n.221). E' prendersi cura dell'altro, come il buon samaritano della parabola evangelica dalla quale trae ispirazione l'Enciclica.L'altra espressione, sulla quale vorrei fermarmi, è:. Il sostantivo sembra quasi un vocabolo inappropriato, quasi contraddittorio, nel momento forte in cui si parla di giustizia sociale, di diritti dei poveri e di denuncia del pericolo di favorireScrive il Papa:Il termine "gentilezza" deriva da "gentilis", che appartiene alla "gens", cioè all'insieme di famiglie, alla famiglia umana, quindi ad un'origine comune, che è più forte di ciò che ci differenzia. Del resto, scrive il pontefice: "Non c'è peggior alienazione che sperimentare di non avere radici" (n.53). La gentilezza non si rivela prima di tutto nei modi di fare, nella cortesia, ma è soprattutto uno stato d'essere, dell'animo. Ecco perché l'opposto della gentilezza non è la maleducazione, ma l'indifferenza, la distanza. La gentilezza è nella capacità di farsi carico della vulnerabilità degli altri, con un sentimento di vicinanza e partecipazione. Dove vi è gentilezza vi è speranza, vi è il primato del noi sulla solitudine dell'io. La gentilezza ci rende persone migliori, ci rende resistenti, aperti e solidali con le povertà e fragilità degli altri.scriveva il noto psicologo statunitenseProbabilmente è proprio unaciò di cui ha bisogno la nostra umanità e cultura,- Parroco della Cattedrale san sabino Canosa di Puglia