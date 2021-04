Francesco D’Assisi e il lembo del mantello

In preghiera laguidata daha accolto lache sarà esposta nella chiesa fino al 22 aprile. E' giunta anell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario dela ricordo dell'episodio avvenuto nel 1221, quandoconvocò ad Assisi tutti i suoi frati che, convenuti in gran numero e non avendo dove dormire, si adagiarono sulle semplici ed umili stuoie. La teca con la reliquia (ex pallio) è custodita presso laaduno dei maggiori Santuari d'Italia, sorto per volere di San Pio V sul luogo dove nacque l'Ordine Francescano e dove San Francesco morì. In questa Basilica, dietro allaa destra, si trova la piccoladove la sera del 3 ottobre 1226, Francesco di Assisi, cantando a sorella morte, rese l'anima al Signore. All'interno della stessa, oltre alla pregevole statua di S. Francesco in terracotta invetriata di Andrea della Robbia e agli affreschi del peruginesco Giovanni Spagna rappresentanti i Santi e Beati Francescani, in una teca sopra l'altare è esposto il(1846-1878).Domenica scorsa, dopo l'accoglienza del reliquiario contenente il lembo mantello delè seguita la celebrazione eucaristica presieduta da(responsabile del settore evangelizzazione dei Frati Minori di Puglia e Molise) con il parrocoe il diacono. L'esposizione della reliquia sta rappresentando un'occasione propizia per vivere momenti significativi catechetici intorno alla figura delche «ha scritto a caratteri incisivi il Vangelo di Cristo nei cuori degli uomini del suo tempo. Non possiamo meravigliarci che i suoi concittadini abbiano voluto vedere in lui il Patrono d'Italia. Il Papa, che a motivo della sua missione deve avere dinanzi agli occhi tutta la Chiesa universale, sposa di Cristo, nelle varie parti del globo, ha bisogno in modo particolare nella sua sede di Roma dell'aiuto del santo Patrono d'Italia, ha bisogno dell'intercessione di San Francesco d'Assisi». Come evocò, nel 1978,proclamato successivamente Santo, nella Basilica di S. Francesco in Assisi.Intanto, come da programma nella giornata di: alle ore 08,00, la preghiera delle lodi; alle ore 17,30, la preghiera con i ragazzi di III elementare; alle ore 18,00, preghiera con gli adulti di AC; alle ore 19,00, celebrazione eucaristica; alle ore 20,00 veglia di preghiera con i giovani. Mentre, nella giornata dialle ore 08,00, la preghiera delle lodi; alle ore 17,30, la preghiera con i ragazzi di scuola media; alle ore 18,30, consegna della reliquia di San Francesco d'Assisi. Le celebrazioni religiose si terranno nel rispetto delle norme anti-covid vigenti.Foto a cura di